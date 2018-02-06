Путин обязал присваивать «звезды» российским гостиницам



Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам, пляжам, горнолыжным курортам на всей территории России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им «звезд». В отношении всех гостиниц правило начнет действовать с 1 января 2021 года. С июля 2019 года же будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, а с 1 января 2020 года — более 15 номеров.

Свидетельство о присвоении определенной категории будет действовать три года с даты принятия решения. Предоставление услуг без такого свидетельства законом запрещается. Также вводится административная ответственность за нарушение запрета. За его нарушение может быть вынесено предупреждение или административный штраф на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Штраф для юридических лиц составляет от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки.

Источник: Ъ