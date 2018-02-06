Путин обязал присваивать «звезды» российским гостиницам

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У нас одна звезда это Путин
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«Путин обязал присваивать «звезды» российским»
Предлагаю дополнить этот закон. Оценивать звездами все предприятия, связанные с обслуживанием населения, не зависимо от форм собственности. Например: Управляшки,ТСЖ, КБУ, ПАТП, пункты ремонта, Общепит, Почтовые отделения, «пионер лагеря», онлайн сервисы услуг, интернет операторы и т. д. .
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тогда надо и чёрные звёзды вводить!
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