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Путин обязал присваивать «звезды» российским гостиницам

«Зазвездятся» также пляжи и курорты, что подтвердят свидетельством. Иначе по новому закону грозит штраф.

6.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Путин обязал присваивать «звезды» российским гостиницам

Гостиница «Бердск» пока не «зазвездилась»


Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам, пляжам, горнолыжным курортам на всей территории России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им «звезд». В отношении всех гостиниц правило начнет действовать с 1 января 2021 года. С июля 2019 года же будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, а с 1 января 2020 года — более 15 номеров.

Свидетельство о присвоении определенной категории будет действовать три года с даты принятия решения. Предоставление услуг без такого свидетельства законом запрещается. Также вводится административная ответственность за нарушение запрета. За его нарушение может быть вынесено предупреждение или административный штраф на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Штраф для юридических лиц составляет от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки.

Источник: Ъ


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(4) Комментариев

  2. Новый мэр

    У нас одна звезда это Путин

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  3. Аноним

    «Путин обязал присваивать «звезды» российским»

    Предлагаю дополнить этот закон. Оценивать звездами все предприятия, связанные с обслуживанием населения, не зависимо от форм собственности. Например: Управляшки,ТСЖ, КБУ, ПАТП, пункты ремонта, Общепит, Почтовые отделения, «пионер лагеря», онлайн сервисы услуг, интернет операторы и т. д. .

    Thumb up 3 Thumb down 0

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