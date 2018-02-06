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Россияне не знают сделанные в стране научные открытия последних лет

Опрос: Половина граждан России убеждена, что мировая наука сейчас на подъеме, а отечественная «догоняет».

6.02.2018 Фото: Википедия 9 коммент.

Россияне не знают сделанные в стране научные открытия последних лет

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Большинство россиян (72%) не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного за последние десятилетия в России, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, главные научные достижения граждане связывают с оборонной промышленностью (об этом заявили 9% опрошенных), космической отраслью (6%), медициной (6%) и компьютерными технологиями (4%).

При этом почти половина (48% россиян) убеждены, что мировая наука сейчас на подъеме, а вот российская наука «скорее находится в позиции догоняющего». В частности, 37% участников опроса считают, что российская наука немного отстает от мировой. Еще 15% граждан сказали о значительном отставании, а о незначительном опережении заявили 20% респондентов. О серьезном отрыве сказали, в свою очередь, 6% россиян.

Как считает половина (50%) граждан, для прорыва отечественной науке нужны дополнительные финансовые вливания. Помимо того респонденты заявили о необходимости повышения квалификации ученых (33%). Большинство участников опроса (43%) при этом считают, что вектор развития науки должно определять научное сообщество. Однако 23% россиян перекладывают ответственность на органы власти.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 30-31 января 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью объемом 2000 респондентов на территории РФ. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,2%.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Как это,а Лада Калина :-D Сейчас в науке одни карьеристы,и вливать деньги только для поднятия их статуса нет смысла.А в практикующую науку вливать не будут,так уже было во времена Ломоносова. Так что чтобы догнать запад нужен еще один Ломоносов,Королев и т.д.А с такой властью сейчас в современной России и с современным мышлением вряд ли такие найдутся,проще уехать и развиваться, что и происходит.

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  2. Аноним

    Какие то невнимательные россияне пошли. Им каждый день рассказывают про новейшее вооружение, не имеющее аналогов :-D Танки и самолёты, которые в пух и прах уничтожат войска НАТО :-D О-о, а ракеты то какие придумали.

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  3. Аноним

    А они вообще что нибудь знают, кроме того, что Солнце вращается вокруг Земли =-O

    Thumb up 7 Thumb down 3

  4. что

    1. Графен, и то соотечественниками, переехавших в Англию.

    2. Были достижения в России с полимерными кристаллами, меняющими структуру от светового потока.

    3. Есть еще интересные находки в Академе — гель, с какой то огромной теплоемкостью.

    что-то больше и не припомню……

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  5. Аноним

    Это точно! Даже по минусам комментаторов видно :-D :-D :-D :P

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