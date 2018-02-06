Россияне не знают сделанные в стране научные открытия последних лет

Большинство россиян (72%) не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного за последние десятилетия в России, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, главные научные достижения граждане связывают с оборонной промышленностью (об этом заявили 9% опрошенных), космической отраслью (6%), медициной (6%) и компьютерными технологиями (4%).

При этом почти половина (48% россиян) убеждены, что мировая наука сейчас на подъеме, а вот российская наука «скорее находится в позиции догоняющего». В частности, 37% участников опроса считают, что российская наука немного отстает от мировой. Еще 15% граждан сказали о значительном отставании, а о незначительном опережении заявили 20% респондентов. О серьезном отрыве сказали, в свою очередь, 6% россиян.

Как считает половина (50%) граждан, для прорыва отечественной науке нужны дополнительные финансовые вливания. Помимо того респонденты заявили о необходимости повышения квалификации ученых (33%). Большинство участников опроса (43%) при этом считают, что вектор развития науки должно определять научное сообщество. Однако 23% россиян перекладывают ответственность на органы власти.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 30-31 января 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью объемом 2000 респондентов на территории РФ. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,2%.