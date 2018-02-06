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Убил жену на пляже Обского моря и заявил о ее пропаже житель Новосибирска

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Убил жену на пляже Обского моря и заявил о ее пропаже житель Новосибирска

Супруг бил женщину по голове молотком и резал ножом. Дело убийцы передано в суд.

6.02.2018 Нет комментариев

Убил жену на пляже Обского моря и заявил о ее пропаже житель Новосибирска

Дело убийцы передано в суд

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, совершивший убийство жены у Обского моря, сообщали в региональном СК а понедельник.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что около полуночи 16 июня 2017 года, 27-летние супруги находились на участке лесного массива, неподалеку от пляжа «Бумеранг» в Советском районе Новосибирской области, куда прибыли на автомашине марки «Ниссан».

Между супругами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый достал нож и молоток из багажника автомашины и нанес сначала молотком в голову, а затем ножом в спину множественные удары потерпевшей, от которых она скончалась на месте происшествия.

Затем, обвиняемый вывез тело супруги на автомобиле и скрыл его в заболоченном водоеме, расположенном в Новосибирской районе Новосибирской области.

После этого он обратился с заявлением об исчезновении супруги в правоохранительные органы, сообщив, что последняя ушла из дома в неизвестном направлении, написала сообщение о том, что она встретила другого мужчину и уезжает с ним в другой город. Впоследствии, поняв, что эта версия не является состоятельной, поскольку супруга была «домашней», ответственной и не могла оставить своих любимых собак, не предупредить родителей и уехать куда-либо без своих личных вещей, обвиняемый вновь попытался ввести в заблуждение правоохранительные органы, сообщив, что с его супругой произошел несчастный случай, в результате которого она утонула в Обском водохранилище.

Этот факт насторожил следователя и сотрудников полиции, в ходе дальнейшей кропотливой проверки показаний мужчина сознался в содеянном и показал настоящее место сокрытия трупа жены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


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