После гибели детей в коммунальной яме власть проверит Колыванский район

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова создана рабочая комиссия по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе. Её возглавили врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Сёмка и врио министра региональной политики Игорь Яковлев.

Накануне, 5 февраля, члены комиссии направлены в район. Также с 5 февраля прекращены полномочия главы рабочего посёлка Колывань Колыванского района Алексея Дорофеева в связи с отставкой по собственному желанию, подтвердили в пресс-службе областного правительства.

На аппаратном совещании, Андрей Травников поставил задачу в кратчайшие сроки дать профессиональную оценку произошедшей трагедии в рабочем поселке Колывань и оказать всю необходимую помощь пострадавшей семье.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», по данным следствия, 2 февраля в дневное время в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в результате чего сотрудники МУП ЖКХ вырыли яму глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли, вследствие чего утонули.

Руководитель МУПа арестован, возбуждено уголовное дело. СК и прокуратура проверяют действия воспитателя, отдавшего 6-летнего мальчика старшему брату, чтобы он отвел его домой.