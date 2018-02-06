Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске

Елена Бороздина пожаловалась на «Курьер. Среда. Бердск»
На прошедшем в понедельник, 5 февраля, совещании бердских чиновников подняли вопрос об установке валидаторов в общественном транспорте. Однако казалось бы полезная и необходимая информация превратилась в публичное линчевание «Курьер. Среда. Бердск».
Депутат горсовета и директор бердского ПАТП Елена Бороздина на заседании в мэрии жаловалась на «Курьер. Среда. Бердск». И призывала согласовывать материалы редакции с руководством. С каким именно, осталось невыясненным. Мэр Бердска Евгений Шестернин указал ей на то, что диктовать правила работы средствам массовой информации не намерен.
Елена Бороздина начала свой спитч довольно информативно. Рассказала, что в автобусах появилась информационная реклама о валидаторах на бумаге формата А3 и А5 о системе «МультиПасс». А также заметила, что в течение недели поступали звонки от жителей, которые «видимо, прочитали информацию на «майле» по установленным турникетам».
— Мне бы хотелось официальную информацию донести. В течение недели поступают звонки от жителей, которые, видимо, прочитали информацию на «майле», я так понимаю, по установленным турникетам в общественном транспорте в городе Новосибирске, когда люди не могли попасть в общественный транспорт и графики этого транспорта затянулись, — начала депутат.
Затем она внезапно перешла на разговор о том, что давала официальную информацию лишь одному СМИ. Но в материале «Курьер. Среда. Бердск» также появилась информация о валидаторах, в которой допустили ошибку, указав, что в автобусах будут ставить турникеты.
Бороздина заявила, что по ее мнению, «Курьер. Среда. Бердск» неверной статьей ввел людей в заблуждение, и теперь управление атакуют по телефону возмущенные жители Бердска. Но всем жаждущим услышать ответ, по словам Бороздиной, не объяснишь валидаторной правды.
— Начинают звонить нам и говорить: «Вы что там с ума посходили!? Какие могут быть турникеты в условиях -30 градусов мороза на улице?». Естественно, людям объясняли, но каждому не объяснишь. Поэтому у меня огромная просьба к «Курьер. Среда» напечатать еще одну статью, разъяснить пассажирам, что никаких турникетов в транспорте не будет. Это не затруднит заход в транспорт пассажиров и пенсионеров. Поэтому, когда мы пишем какую-то статью, и какую-то информацию даем, у меня огромная просьба созваниваться с руководителем и согласовывать данную информацию, — разошлась Бороздина.
Ее прервал мэр, который вежливо заметил, что нельзя диктовать свои правила средствам массовой информации.
— Давайте поступим чуть по-другому. Никому из СМИ мы не можем и не будем диктовать, это не наши правила, — начал Евгений Шестернин, но был прерван настойчивой фразой депутата «Необходимо созваниваться с руководством…».
Однако статья 3 закона о СМИ запрещает любым должностным лицам, госорганам и общественным организациям требовать предварительного согласования публикаций с ними.
«Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, — не допускается…».
Как известно, за нарушение законов РФ предусмотрена ответственность. Но этот же закон представляет любому человеку или организации право на ответ.
«Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации», — поясняет закон о СМИ.
Почему Бороздина не воспользовалась правом на ответ, нам неизвестно. Более того, в редакции «Курьер. Среда. Бердск» всегда идут навстречу тем, кто хочет воспользоваться своим законным правом. Для этого нужно связаться с нами любым удобным способом: позвонить, написать, прийти. Но не устраивать публичные истерики на аппаратном совещании в мэрии, где подводят итоги прошедшей недели и обсуждают рабочие моменты.
Между тем, гендиректор компании «Мультипасс Сибирь» Владимир Коновалов, объяснил корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск», что никаких турникетов в автобусах действительно не будет. Но сами валидаторы поставят. Об этом и сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предполагая как один из вариантов установку валидаторов на турникетах, как это делается в Москве.
— Он будет стоять на входе. Люди могут рассчитаться по карте. По транспортной карте, могут приложить мобильный телефон, если поставят приложение «Мультпасс».То есть любым удобным способом. Например, можно на один счет положить какую то сумму и привязать к нескольким людям. Можно, вообще, ключом от домофона рассчитываться. Ключом от домофона «VIZIT» можно рассчитываться, — рассказал Владимир.
Он также отметил, что постепенный переход с наличного расчета на безналичный позволит узнать реальный пассажиропоток, и показать нужно ли на самом деле поднимать тарифы, для обновления парка автомобилей. По его словам, в Москве опыт с установкой этих устройств позволил обновить машины и снизить тарифы из-за отсутствия «чёрного нала».
— Неизвестно, сколько водители забирают себе в карман. Якобы есть информация, что ПАТП, и не только они, хотят повышать тарифы. Но это можно делать бесконечно, и все равно будет нерентабельно. Ведь никто не знает реального пассажиропотока. Мы уходим от налички, чтобы понять реальные возможности. В Москве это позволило обновить весь парк, потому что все деньги стали попадать в ПАТП. Оказывается все рентабельно, все работает и тарифы снизились, — рассказал Владимир Коновалов.
Елена Бороздина не первый раз позволяет себе выпады в отношении «Курьер. Среда. Бердск». На июльской сессии депутатов 2017 года она, единственный представитель ЛДПР в горсовете, выступила во время фракционного скандала, разгоревшегося после публикации в «Курьер. Среда. Бердск» мнения ее коллеги по депутатскому корпусу Алексея Осина.
Бороздина не понимает, зачем Алексей Викторович вынес свое мнение на публику через «желтую прессу», «бульварную газетенку», имея в виду «Курьер. Среда. Бердск».
Инсинуации Елены Бороздиной понять можно. Веди ее в том числе как директора муниципального пассажирского автопредприятия имел в виду Осин, рассказывая «Курьер. Среда. Бердск» о неумении руководителей МУПов управлять так, чтобы предприятия работали эффективно.
А позже «Курьер. Среда. Бердск» публиковал информацию общественного движения «Гражданский патруль», который проверил работу муниципальных бердских автобусов и, выявив, по мнению общественников, нарушения, обратился в прокуратуру.
И кстати, когда «Курьер. Среда. Бердск» публикует информацию пресс-центр мэрии Бердска с недостоверными сведениями, как считает Елена Викторовна, о работе ПАТП, она не считает за труд позвонить в редакцию с просьбой поправить текст.
Бороздина,наведите элементарный порядок в раздолбанных донельзя салонах автобусов,грязь непролазная,а вы волокёте на прессу.Заелись вы окончательно и берегов не ощущаете. Гнать вас надо поганой метлой с директорского кресла.А вам,курьеровцы необходимо на госпожу Бороздину подать иск в суд.
47 27
да Озёрная она. О-З-Ё-Р-Н-А-Я. Пацаны с Горького 1 не дадут соврать
0 1
А нам обязательно про эти истерики знать? Похоже на бабские разборки, уж извините. Одна истерит, вторая спешит поведать миру. Кто кого больнее цапнет.
92 14
Про «черный нал» вообще загнули. Я, конечно, верю, что он есть. Но, так категорично заявлять….Всё таки местное СМИ и вам всё еще верят. Почти безоговорочно.
36 11
Прием наличных без выдачи чека, билета или документа строгой отчетности — это и есть черный нал. Но если частники работают по налогу на вмененный доход, и им это позволяется, то как работает МУП ПАТП — неизвестно, но скорее всего по стандартной системе налогообложения, где прием наличных без выдачи билетов не разрешается.
4 7
Дама просто запереживала,что все деньги упадут на счет ПАТП ,а карман опустеет Во всех автобусах,кроме новых,уже невозможно ездить Грязь уже не вывозится несколько лет.Неужели у нее и в доме такой срач,что ее все устраивает
42 21
Грязнуля.почитайте Мойдодыр,, а уж потом на прессу руку поднимайте.
17 12
Можно попросить Бороздину по специальности пойти работать
31 15
А как же с подсчётом пассажиропотока целым институтом, он с задачей не справился, или Бороздину результаты не устраивают? А кондуктора- статисты на маршрутах?
18 5
Институт этим и не занимался. Вы хотите сказать что поменять маршрутную сеть в полномочиях Бороздиной? Да не смешите это полномочия мера
12 6
Я хочу сказать, что подсчитать пассажиров могли и кондуктора, о необходимости которых говорила Бороздина ранее
7 4
Бороздина не истерила, я тоже там присутствовал, а сказала, что писать о том что будут установлены турникеты не корректно. Так как их не будет. А то что касается черного нала- бред. В автобусах давно стоят терминалы сбербанка. И еще насколько я понял информация была не точная в курьере. Она тактично попросила уточнять как это будет выглядеть у руктводителя.
45 14
Терминалы сбера год в автобусах. И Бороздина не была против их установки. Она за установку считывателей пассажиропотока.
27 3
Я считаю, что курьеру надо адекватнее на замечания реагировать.
53 5
Нет желания злословить в адрес нашего депутатского корпуса, но создаётся негативный образ. Одна пенится в адрес СМИ, вместо тогочтобы идти на контакт и разъяснять народу что да как. Большая масса совсем молчит, как будто их не касается. Господа депутаты соответсвуйте своим должностям , иначе складывается впечатление что люди вам должны, а не вы призваны защищать их интересы.
22 10
Валидаторы — это такие устройства на турникетах, позволяющие проходить пассажирам в салон только по проездному билету, карточке или иному носителю. Опыт установки валидаторов есть в Москве и Санкт-Петербурге. Власти столичных городов отмечают существенное сокращение безбилетников и пассажиров, ездящих по поддельным документам. Кроме того, валидаторы освобождают водителей от обязанности принимать деньги у пассажиров и выдавать билеты. Это в статье курьера от 16.01.18. Бороздина права, турникетов не будет, будут только валидаторы зачем людей в блудняк вводить.
26 0
Выписать всем афобазола! Грамм по 150!
20 1
Уже не помогает )
2 3
Выписать мельдоний и на олимпиаду, пусть там истерят
0 4
Хочется увидеть хотябы чистые шторы . От грязи в трубочку сворачиваются.
16 6
а зачем вообще шторы в автобусах
3 2
вопрос — где взять транспортную карту или волшебный ключ от домофона
продвинутые будут пользоваться мобильным приложением
пенсионеры своими транспортными проездными
остальные шарахаться от редких автобусов и ездить на привычных маршрутках
24 1
У остальных у всех есть банковские карточки, которыми можно расчёт произвести. Если у Вас сейчас не считывает сразу, обменяете на другую в банке со значком <))). Конечно, удобнее было бы, и для всех остальных проездная карта, что бы банковскую не потерять.
7 8
А у детей тоже банковские карты? Как они будут ездить? Да и у меня карты, например, нет.
14 4
и всех привязать к карте МИР
3 1
Вообще кто нибудь проверяет расходы ПАТП?
10 6
А что такого плохого попросила Бороздина у КСБ? Просто нужно было уточнить информацию у компетентного специалиста, а не делать вброс, сеющий недовольство, сплетни и слухи.
По-моему, нормальный журналист должен доносить правдивую и проверенную информацию, а не ОБС.
Бороздина могла позвонить 16 января (а не ждать 5 феварля — это ж надо столько сплетни слушать!) после публикации и сказать журналисту, что валидаторы бывают разными — и с турникетами, у нас не будет турникетов. В чем проблема? Кто сеет панику? сплетни? и слухи? Видимо, самой Бороздиной это выгодно? Бороздиной Коморникова говорила вот буквально в начале января, что если мы в чем-то ошиблись — наберите номер и скажите. Исправим. А чем наши журналисты ненормальны? — редакция
«не делать вброс, сеющий недовольство, сплетни и слухи — в чем вброс? кто между кем посеял недовольство? а тем более слухи и сплетни? У депутата глаза велики) Раз столько недопонимания — а что это за ЧУДО-валидаторы — так вы РАЗЪЯСНИТЕ народу не только на формате А4 в автобусах — но и через СМИ, а приносить на подпись заверять текст госпоже Бороздиной тексты никто не будет. — и еще раз редакция
А да — про валидаторы сама Бороздина 16 января на аппаратном говорила — учитесь тогда мысли свои выражать ясно, четко и понятно.
15 17
Это обязанность журналиста проверять факты, разве нет?
26 0
Да Вы и сейчас в статье пишете о каких-то «ликвидаторах» Определитесь уже в конце концов, о чём шла речь в вашей статье: ликвидаторах, валидаторах или турникетах. Это абсолютно разные вещи.
19 0
Бороздиной Коморникова говорила вот буквально в начале января, что если мы в чем-то ошиблись — наберите номер и скажите. Исправим.
она че, отслеживает всю вашу писанину?
19 5
Как валидаторы и безнал помогут убрать давку на дачных маршрутах и увеличить количество автобусов?
15 1
Все Курьер заплакал! О том что курьер печатает не подтверждению информацию мы как постоянные читатели и так знаем, и то что должностные лица города не спешат с информацией к горожанам тоже известный факт. Пожалуйста Вы там как власть образующие организации уж договоритесь, чайку полейте, погуляйте на свежем воздухе. А то у нас все страной управлять хотят, только как у руля встают забывают зачем пришли.
28 2
в своем репертуаре, Бороздина… Для нее это уже норма…
3 18
НВР: «Как вы относитесь к установке валидаторов в Бердске?»- Даже и не знаю что ответить?!… У нас не город-миллионник и не туристическая Мекка! Скорее всего, расходы на валидаторы будут немалые и лягут они, так же скорее всего, на бюджет! И скорее всего, не на бюджет города, а на бюджет МУП «БАТП»! Отсюда вывод: Бороздиной Е.В., придётся «отбивать» расходы на эти-самые валидаторы, не один день-месяц-год! Так что, автоматически, вместе с появлением валидаторов грядёт повышение проездного тарифа! Если же учесть, что транспортом МУП «БАТП», как правило и в большинстве своём, пользуются граждане не богатые и социальнонезащищённые, то выводы делайте сами!- Думаю, что потом жители будут «проклинать» и валидаторы и опять же, ту же Бороздину Е.В.! Как-то так!…
Что же касается самого «КСБ», то могу сказать следующее: Вы, опять, впрочем как и всегда, всё смешали и свалили в одну кучу!- Если мы ведём речь о проблемах МУП «БАТП» и о Бороздиной Е.В., как о руководителе данного предприятия, то причём тут её депутатство и партийная принадлежность?!… Кстати, как депутат и партиец, Бороздина Е.В., всегда «в кровь бьётся» за интересы города и его жителей! И
13 12
… И уж поверьте мне на слово- я то об этом знаю не по-наслышке и свидетели тому, мне абсолютно не нужны!
И сколько делает Бороздина Е.В., как для города, так и для МУП «БАТП», в частности, мне тоже рассказывать не надо!
Так что, Уважаемый «КСБ», я бы, всё-таки, порекомендовал Вам, как и некоторым здешним комментаторам, быть немного по-корректнее, объективнее, честнее и профессиональнее!
Редакция «КСБ», да простит меня г-жа Коморникова, прямо скажем, любит «согрешить» в погоне за «жареным»! Это уже давно замечено всеми! Согласен что заголовки должны быть хлёстко-интригующими, но информация под заголовком, должна подаваться честно, объективно, профессионально и без домыслов-фантазий журналистов!
23 5
А, с каких это пор, «КСБ» стал бояться критики в свой адрес?!… Или, Вы, имеете единоличные полномочия критиковать в этом городе?!…
Где второй мой комментарий?!…
От модератора. Вы путаете постмодерацию с онлайн чатом. Это только в чатах сообщения появляются сразу.
4 10
так валидаторы или ликвидаторы, а то в заголовке- одно, в статье другое))
6 0
отбивать она будет, процентом, с каждого перевезенного пассажира, оборудование вроде как бесплатно дается, по итогу, грубо говоря, поставщик оборудования будет иметь постоянный процент, ежемесячно. Фирма из Москвы
6 2
«отбивать она будет, процентом, с каждого перевезенного»
Схема отработана на домофонах, один раз вложился и вечная прибыль.
4 4
Не для кого не секрет, что валидаторы нужны , чтобы убрать водилам возможность хоть капельку заработать. Вывод: дефицит водил-аборигенов работающих за символическую зарплату должен достигнуть максимума! Коррупцию ПАТП валидаторы не победят потому, что данные с них для налоговой будут забивать тетеньки в ручную, что начальство скажет то и забьют!
1 9
У нас везде уже и бегущая строка, и звуковое сопровождение на автобусах, даже отчитались о доступности для инвалидов! Где это всё? Лучше бы электронное табло на остановках организовали, смотришь и на автобусах больше народу стало бы ездить, а то придёшь на остановку и ясно дело садишься в то, что первое подошло. Внук любитель прокатиться на автобусе, да и то подрос и понимает, что можно очень долго ждать в неизвестности…
5 4
Бороздиной. А почему сейчас в автобусах водитель не выдаёт билеты( отмазка как в маршрутках «для удобства пассажиров- отрывайте сами» не катит)?
5 10
Ехал на прошлой неделе — билет дали.
3 1
Сколько езжу, правда на автобусах редко, но ни разу не видел билетов. Недавно только пару раз ездил
1 3
В установке данных устройств должна быть заинтересована администрация города у которой нет средст и компанйщины на уровне области чтобы поставить галочку это мероприятие не из дешевых еще лет 8 назад атп предлагало уйти от нала к безналу а воз и ныне там денег выделили на бегущую строку соц защите а про договор на обслуживание никто и не вспомнил который стоит порядка 60 тыс в м-ц поставили и забыли поставили терминалы на карточки они толком не работают зато очитались а атп опять виновато дети как ездили по проездным так и ездят в основном с пос.Вега остальным лень купить а их никто не отменял и не отметит а чтобы в автобусах было меньше пыли и грязи их надо регулярно обновлять а не раз в 10-15 лет которые уже весь ресурс выработали либо убирать через каждый рейс тогда вообще не дождетесь про информацию на остонавках уже лет 5 обещают сделать только каждый год денег забывают заложить как директор не бьется так что прежде чем грязью поливать бороздину задайте вопросы администрации
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А про черный нал на месте бороздиной я бы на крс в суд подал потому что чтобы был безнал в автобусах она в первую очередь заинтересована а попытки ставить кондукторов ни к чему хоршему не привели затрат много а отдачи ноль так было и 20 и 10 и 5 лет и 2 года назад поэтому при первой возможности их убирали а пассажиропоток каждые 2 -3м-ца считают в том числе и директор и водителей увольняют и премии лишают
5 4
За черный нал на месте бороздиной надо на крс подать в суд за клевету она как никто заинтересована в безнале а выглядит все так что кроме нее это никому не нужно это тоже не просто так все наладит на что уйдет не один м-ц кондукторов ставить не выгодно затрат много отдачи ноль так было и 20 и10 и5 и2года назад поэтому прибпервой возможности их убирали а пассажиропоток каждые 2-3 м-ца считают в том числе и директор и увольняют и премии лишают водителей
4 1
Да водители не принимают деньги по безналу уже после 7 часов вечера.Они просто выключают терминалы.Если все будут расчитываться картами,то водителю в карман не упадет ничего
2 3
А гендиректору «Мультипасс Сибирь» Ставит Бердску Москву в пример — это сильно!!!
А пока ни в одном малом городе России их система не установлена!
Опять эксперименты над бердчанами!
4 2
Сейчас поставим- тариф сразу уменьшим, а на сдачу новый автобус купим!
0 3
Совсем уже «обмельчал» КСБ!
Критики совсем бояться стали. Вчерашний мой комментарий об оскорблении Бороздиной так и не разместили, да Господь вам судья…
Как можно так писать: «…в очередной раз устроила «публичную истерику» по поводу публикации …»
Тут уже свидетели совещания написали, что это было совсем не так!
Нет! Нужно унизить человека! И только потому, что она не согласна с мнением вашего СМИ (или с мнением главного редактора).
Не очень красивый материал!
От модератора. Никаких других комментариев от вас в этой теме не было. В корзине тоже нет.
4 1
Ага.
Не было.
Так не бывает.
0 0
Пока не начнуть переводить всю область на эту схему ничего в бердске не будет а поставить в несколько автобусов это будет очередная галочка и ничего из этого не выйдет только лишний повод обвинить атп как и с информаторами и много еще с чем за терминалы на льготный проезд администрация кормила золотую корону завтраками в оконцовке патп платила из своих года 2 данное мероприятие подороже будет потомучто кроме терминалов еще многое что надо а не далее как сегодня идет обсчет пассажиров по всем маршрутам а на улице не май м-ц сидеть в автобусе 12 часов тоже занятие не из приятных а завтра всем на работу
1 1
А видеорегистратор поставить слабо, и посчитать потом в кабинете пассажиров? В бердских автобусах выход только через переднюю дверь- в чём проблема!
5 0