Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске

На прошедшем в понедельник, 5 февраля, совещании бердских чиновников подняли вопрос об установке валидаторов в общественном транспорте. Однако казалось бы полезная и необходимая информация превратилась в публичное линчевание «Курьер. Среда. Бердск».

Депутат горсовета и директор бердского ПАТП Елена Бороздина на заседании в мэрии жаловалась на «Курьер. Среда. Бердск». И призывала согласовывать материалы редакции с руководством. С каким именно, осталось невыясненным. Мэр Бердска Евгений Шестернин указал ей на то, что диктовать правила работы средствам массовой информации не намерен.

Елена Бороздина начала свой спитч довольно информативно. Рассказала, что в автобусах появилась информационная реклама о валидаторах на бумаге формата А3 и А5 о системе «МультиПасс». А также заметила, что в течение недели поступали звонки от жителей, которые «видимо, прочитали информацию на «майле» по установленным турникетам».

— Мне бы хотелось официальную информацию донести. В течение недели поступают звонки от жителей, которые, видимо, прочитали информацию на «майле», я так понимаю, по установленным турникетам в общественном транспорте в городе Новосибирске, когда люди не могли попасть в общественный транспорт и графики этого транспорта затянулись, — начала депутат.

Затем она внезапно перешла на разговор о том, что давала официальную информацию лишь одному СМИ. Но в материале «Курьер. Среда. Бердск» также появилась информация о валидаторах, в которой допустили ошибку, указав, что в автобусах будут ставить турникеты.

Бороздина заявила, что по ее мнению, «Курьер. Среда. Бердск» неверной статьей ввел людей в заблуждение, и теперь управление атакуют по телефону возмущенные жители Бердска. Но всем жаждущим услышать ответ, по словам Бороздиной, не объяснишь валидаторной правды.

— Начинают звонить нам и говорить: «Вы что там с ума посходили!? Какие могут быть турникеты в условиях -30 градусов мороза на улице?». Естественно, людям объясняли, но каждому не объяснишь. Поэтому у меня огромная просьба к «Курьер. Среда» напечатать еще одну статью, разъяснить пассажирам, что никаких турникетов в транспорте не будет. Это не затруднит заход в транспорт пассажиров и пенсионеров. Поэтому, когда мы пишем какую-то статью, и какую-то информацию даем, у меня огромная просьба созваниваться с руководителем и согласовывать данную информацию, — разошлась Бороздина.

Ее прервал мэр, который вежливо заметил, что нельзя диктовать свои правила средствам массовой информации.

— Давайте поступим чуть по-другому. Никому из СМИ мы не можем и не будем диктовать, это не наши правила, — начал Евгений Шестернин, но был прерван настойчивой фразой депутата «Необходимо созваниваться с руководством…».

Однако статья 3 закона о СМИ запрещает любым должностным лицам, госорганам и общественным организациям требовать предварительного согласования публикаций с ними.

«Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, — не допускается…».

Как известно, за нарушение законов РФ предусмотрена ответственность. Но этот же закон представляет любому человеку или организации право на ответ.

«Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации», — поясняет закон о СМИ.

Почему Бороздина не воспользовалась правом на ответ, нам неизвестно. Более того, в редакции «Курьер. Среда. Бердск» всегда идут навстречу тем, кто хочет воспользоваться своим законным правом. Для этого нужно связаться с нами любым удобным способом: позвонить, написать, прийти. Но не устраивать публичные истерики на аппаратном совещании в мэрии, где подводят итоги прошедшей недели и обсуждают рабочие моменты.

Между тем, гендиректор компании «Мультипасс Сибирь» Владимир Коновалов, объяснил корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск», что никаких турникетов в автобусах действительно не будет. Но сами валидаторы поставят. Об этом и сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предполагая как один из вариантов установку валидаторов на турникетах, как это делается в Москве.

— Он будет стоять на входе. Люди могут рассчитаться по карте. По транспортной карте, могут приложить мобильный телефон, если поставят приложение «Мультпасс».То есть любым удобным способом. Например, можно на один счет положить какую то сумму и привязать к нескольким людям. Можно, вообще, ключом от домофона рассчитываться. Ключом от домофона «VIZIT» можно рассчитываться, — рассказал Владимир.

Он также отметил, что постепенный переход с наличного расчета на безналичный позволит узнать реальный пассажиропоток, и показать нужно ли на самом деле поднимать тарифы, для обновления парка автомобилей. По его словам, в Москве опыт с установкой этих устройств позволил обновить машины и снизить тарифы из-за отсутствия «чёрного нала».

— Неизвестно, сколько водители забирают себе в карман. Якобы есть информация, что ПАТП, и не только они, хотят повышать тарифы. Но это можно делать бесконечно, и все равно будет нерентабельно. Ведь никто не знает реального пассажиропотока. Мы уходим от налички, чтобы понять реальные возможности. В Москве это позволило обновить весь парк, потому что все деньги стали попадать в ПАТП. Оказывается все рентабельно, все работает и тарифы снизились, — рассказал Владимир Коновалов.

Елена Бороздина не первый раз позволяет себе выпады в отношении «Курьер. Среда. Бердск». На июльской сессии депутатов 2017 года она, единственный представитель ЛДПР в горсовете, выступила во время фракционного скандала, разгоревшегося после публикации в «Курьер. Среда. Бердск» мнения ее коллеги по депутатскому корпусу Алексея Осина.

Бороздина не понимает, зачем Алексей Викторович вынес свое мнение на публику через «желтую прессу», «бульварную газетенку», имея в виду «Курьер. Среда. Бердск».

Инсинуации Елены Бороздиной понять можно. Веди ее в том числе как директора муниципального пассажирского автопредприятия имел в виду Осин, рассказывая «Курьер. Среда. Бердск» о неумении руководителей МУПов управлять так, чтобы предприятия работали эффективно.

А позже «Курьер. Среда. Бердск» публиковал информацию общественного движения «Гражданский патруль», который проверил работу муниципальных бердских автобусов и, выявив, по мнению общественников, нарушения, обратился в прокуратуру.

И кстати, когда «Курьер. Среда. Бердск» публикует информацию пресс-центр мэрии Бердска с недостоверными сведениями, как считает Елена Викторовна, о работе ПАТП, она не считает за труд позвонить в редакцию с просьбой поправить текст.