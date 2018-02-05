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Леса под вырубку на Алтае продают с кладбищами

29 января в селе Паспаул Чойского района Алтая несколько десятков человек приняли участие в митинге, требуя от районных и республиканских властей остановить вырубку ценных пород дерева.

5.02.2018 Фото: www.sibreal.org 6 коммент.

Леса под вырубку на Алтае продают с кладбищами

Митинг против вырубки леса, республика Алтай

Жители нескольких районов республики Алтай вышли на митинг: они возмущены действиями предпринимателей, которые ведут незаконные, по мнению, коренных жителей, лесозаготовки.

29 января в селе Паспаул Чойского района Алтая несколько десятков человек приняли участие в митинге, требуя от районных и республиканских властей остановить вырубку ценных пород дерева. По словам участников акции протеста, летом 2017 года около 20 тысяч гектаров Лесного Фонда России были переведены в категорию земель сельхозназначения и собственники — компании «АлтайАгро», «Агроснаб», и «Восток Холдинг» начали вырубку леса.
«Леса продали вместе с кладбищами поселений! Никто не разбирался, отводили целыми кварталами. Через кладбище села Кара-Торбок волочили лес тракторами, разворотили могилки!», — говорит местный житель Роман Мутасов. По его словам, новые владельцы земельных участков действуют в интересах предпринимателей из Китая. Компания «Юйхэн» взяла в аренду на 49 лет участок бывшего животноводческого комплекса недалеко от села и начало строительство деревообрабатывающего комплекса. На строительстве работают бригады из КНР, китайские же рабочие будут в дальнейшем обслуживать производство. «Мой дед, тубалар (тубалары относятся к коренным малочисленным народам, — прим. «Сибирь.Реалии»), отдал большую часть своей жизни службе в российской армии! Для чего вообще? Чтобы я, его внучка, однажды проснулась не на сибирской земле в России, а на территории Китайской республики?”, – заявила участница акции Анна Василенко.
В митинге так же приняли участие жители Турочакского и Чемальского районов республики. По их словам, там ситуация аналогичная – ценные породы дерева, в первую очередь кедр, вырубают бригады, нанятые бизнесменами из Китая. Люди жаловались в полицию и прокуратуру, однако, как говорят митингующие, никакой реакции не последовало.

В резолюции митинга местные жители потребовали от республиканских властей немедленно остановить вырубку лесных массивов, вплотную примыкающих к деревням и селам и проверить законность строительства производственных корпусов на землях сельхозназначения. Кроме того, местные жители потребовали выполнения «Декларации ООН о правах коренных народов», в статье 32 которой, в частности, сказано: «Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или использования своих земель или территорий и других ресурсов».

Источник: Сибирь.Реалии


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Какой ужас !
    Люди уже теряют всё человеческое достоинство
    Одни деньги в глазах

    Thumb up 7 Thumb down 0

  2. Аноним

    «Компания «Юйхэн» взяла в аренду на 49 лет участок бывшего животноводческого комплекса недалеко от села и начало строительство деревообрабатывающего комплекса. На строительстве работают бригады из КНР, китайские же рабочие будут в дальнейшем обслуживать производство.»

    Безработицу победили, пора китайцев пристраивать. :-! :-! :-!

    Thumb up 1 Thumb down 0

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