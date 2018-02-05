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Отмечать видео государственных СМИ специальной меткой хочет YouTube

Так намерены помочь пользователям лучше понимать источник новостей, которые они выбирают для просмотра.

5.02.2018 Фото: Flickr Нет комментариев

Отмечать видео государственных СМИ специальной меткой хочет YouTube

Руководство YouTube сообщило о решении специально отмечать видеоролики, подготовленные государственными СМИ, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный блок канала.

«Наша цель — обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники тех новостных материалов, которые они выбирают смотреть на YouTube», — говорится в официальном заявлении.

Во время демонстрации подобных видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в «Википедии».

Ранее сообщалось, что YouTube объявил о введении новых правил и ужесточении процесса монетизации контента.


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