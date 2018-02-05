Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске
Отмечать видео государственных СМИ специальной меткой хочет YouTube
Ручек с исчезающими чернилами не будет на выборах президента в Бердске
Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири
Владимир Высоцкий остается русским кумиром XX века
Лишился имущества забывчивый хозяин гаража в Бердске
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Заключенные в российских тюрьмах питаются на 72 рубля в день
Ушел в отставку после смерти детей в яме глава Колывани
Убить 3-летнего мальчика пытались опекуны в Московской области