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Ручек с исчезающими чернилами не будет на выборах президента в Бердске

В бердском избиркоме объяснили, что за подделку документов ответственные лица несут уголовную ответственность и наказываются штрафом до 700 тыс. рублей.(ВИДЕО)

5.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Ручек с исчезающими чернилами не будет на выборах президента в Бердске

В Бердске насчитывается около 83 000 избирателей. Как правило, на выборы ходят не более 30%

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пользователи прислали видеоролик, где якобы в избиркомах используют ручки с исчезающими чернилами. Читатели задаются вопросом, может ли кто-то использовать подобное на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Видео youtube.com

Председатель бердской территориальной избирательной комиссии Галина Лаптева отметила, что никто из членов ТИК не может использовать такие ручки. Для избирателей подобные аксессуары абсолютно бессмысленны, потому что в любом случае бюллетень, который опустят в урну без подписи, будет считаться недействительным.

— Естественно, избирком использовать такое не может. Во-первых, мы закупаем ручки централизовано, проверяем и в кабинку вешаем сами. И периодически мы их проверяем, если кто унес, значит, член комиссии кладет новую ручку, — сообщила Галина Петровна.

Также она отметила, что избирателям с такими ручками приходить не имеет смысла, так как после того, как чернила исчезнут, пустой бюллетень из урны все равно посчитают испорченным.

— Этот бюллетень будет считаться недействительным. Я думаю, избиратели не будут заинтересованы в этом. Если говорить о членах участковой комиссии с правом решающего голоса, то за подделку документов сейчас ужесточили статьи административного и уголовного кодексов. Штрафы в некоторых случаях доходят до 700 тыс. рублей. Поэтому, я думаю, никто на это не пойдет, для того, чтобы сесть за решетку, или платить такие деньги, — уверена председатель ТИК Бердска.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Да, что там ручки, когда у нас есть учителя и их проворные ручки, которых не смущают даже камеры ;)
    https://youtu.be/64mLjnU1RXU
    Да здравствуют самые честные выборы в мире! Так победим!

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