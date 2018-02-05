Ручек с исчезающими чернилами не будет на выборах президента в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пользователи прислали видеоролик, где якобы в избиркомах используют ручки с исчезающими чернилами. Читатели задаются вопросом, может ли кто-то использовать подобное на выборах президента России 18 марта 2018 года.

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Председатель бердской территориальной избирательной комиссии Галина Лаптева отметила, что никто из членов ТИК не может использовать такие ручки. Для избирателей подобные аксессуары абсолютно бессмысленны, потому что в любом случае бюллетень, который опустят в урну без подписи, будет считаться недействительным.

— Естественно, избирком использовать такое не может. Во-первых, мы закупаем ручки централизовано, проверяем и в кабинку вешаем сами. И периодически мы их проверяем, если кто унес, значит, член комиссии кладет новую ручку, — сообщила Галина Петровна.

Также она отметила, что избирателям с такими ручками приходить не имеет смысла, так как после того, как чернила исчезнут, пустой бюллетень из урны все равно посчитают испорченным.

— Этот бюллетень будет считаться недействительным. Я думаю, избиратели не будут заинтересованы в этом. Если говорить о членах участковой комиссии с правом решающего голоса, то за подделку документов сейчас ужесточили статьи административного и уголовного кодексов. Штрафы в некоторых случаях доходят до 700 тыс. рублей. Поэтому, я думаю, никто на это не пойдет, для того, чтобы сесть за решетку, или платить такие деньги, — уверена председатель ТИК Бердска.