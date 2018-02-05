Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске

Елена Бороздина пожаловалась на «Курьер. Среда. Бердск»
На прошедшем в понедельник, 5 февраля, совещании бердских чиновников подняли вопрос об установке валидаторов в общественном транспорте. Однако казалось бы полезная и необходимая информация превратилась в публичное линчевание «Курьер. Среда. Бердск».
Депутат горсовета и директор бердского ПАТП Елена Бороздина на заседании в мэрии жаловалась на «Курьер. Среда. Бердск». И призывала согласовывать материалы редакции с руководством. С каким именно, осталось невыясненным. Мэр Бердска Евгений Шестернин указал ей на то, что диктовать правила работы средствам массовой информации не намерен.
Елена Бороздина начала свой спитч довольно информативно. Рассказала, что в автобусах появилась информационная реклама о ликвидаторах на бумаге формата А3 и А5 о системе «МультиПасс». А также заметила, что в течение недели поступали звонки от жителей, которые «видимо, прочитали информацию на «майле» по установленным турникетам».
— Мне бы хотелось официальную информацию донести. В течение недели поступают звонки от жителей, которые, видимо, прочитали информацию на «майле», я так понимаю, по установленным турникетам в общественном транспорте в городе Новосибирске, когда люди не могли попасть в общественный транспорт и графики этого транспорта затянулись, — начала депутат.
Затем она внезапно перешла на разговор о том, что давала официальную информацию лишь одному СМИ. Но в материале «Курьер. Среда. Бердск» также появилась информация о валидаторах, в которой допустили ошибку, указав, что в автобусах будут ставить турникеты.
Бороздина заявила, что по ее мнению, «Курьер. Среда. Бердск» неверной статьей ввел людей в заблуждение, и теперь управление атакуют по телефону возмущенные жители Бердска. Но всем жаждущим услышать ответ, по словам Бороздиной, не объяснишь валидаторной правды.
— Начинают звонить нам и говорить: «Вы что там с ума посходили!? Какие могут быть турникеты в условиях -30 градусов мороза на улице?». Естественно, людям объясняли, но каждому не объяснишь. Поэтому у меня огромная просьба к «Курьер. Среда» напечатать еще одну статью, разъяснить пассажирам, что никаких турникетов в транспорте не будет. Это не затруднит заход в транспорт пассажиров и пенсионеров. Поэтому, когда мы пишем какую-то статью, и какую-то информацию даем, у меня огромная просьба созваниваться с руководителем и согласовывать данную информацию, — разошлась Бороздина.
Ее прервал мэр, который вежливо заметил, что нельзя диктовать свои правила средствам массовой информации.
— Давайте поступим чуть по-другому. Никому из СМИ мы не можем и не будем диктовать, это не наши правила, — начал Евгений Шестернин, но был прерван настойчивой фразой депутата «Необходимо созваниваться с руководством…».
Однако статья 3 закона о СМИ запрещает любым должностным лицам, госорганам и общественным организациям требовать предварительного согласования публикаций с ними.
«Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, — не допускается…».
Как известно, за нарушение законов РФ предусмотрена ответственность. Но этот же закон представляет любому человеку или организации право на ответ.
«Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой информации распространены сведения, не соответствующие действительности либо ущемляющие права и законные интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации», — поясняет закон о СМИ.
Почему Бороздина не воспользовалась правом на ответ, нам неизвестно. Более того, в редакции «Курьер. Среда. Бердск» всегда идут навстречу тем, кто хочет воспользоваться своим законным правом. Для этого нужно связаться с нами любым удобным способом: позвонить, написать, прийти. Но не устраивать публичные истерики на аппаратном совещании в мэрии, где подводят итоги прошедшей недели и обсуждают рабочие моменты.
Между тем, гендиректор компании «Мультипасс Сибирь» Владимир Коновалов, объяснил корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск», что никаких турникетов в автобусах действительно не будет. Но сами валидаторы поставят. Об этом и сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предполагая как один из вариантов установку валидаторов на турникетах, как это делается в Москве.
— Он будет стоять на входе. Люди могут рассчитаться по карте. По транспортной карте, могут приложить мобильный телефон, если поставят приложение «Мультпасс».То есть любым удобным способом. Например, можно на один счет положить какую то сумму и привязать к нескольким людям. Можно, вообще, ключом от домофона рассчитываться. Ключом от домофона «VIZIT» можно рассчитываться, — рассказал Владимир.
Он также отметил, что постепенный переход с наличного расчета на безналичный позволит узнать реальный пассажиропоток, и показать нужно ли на самом деле поднимать тарифы, для обновления парка автомобилей. По его словам, в Москве опыт с установкой этих устройств позволил обновить машины и снизить тарифы из-за отсутствия «чёрного нала».
— Неизвестно, сколько водители забирают себе в карман. Якобы есть информация, что ПАТП, и не только они, хотят повышать тарифы. Но это можно делать бесконечно, и все равно будет нерентабельно. Ведь никто не знает реального пассажиропотока. Мы уходим от налички, чтобы понять реальные возможности. В Москве это позволило обновить весь парк, потому что все деньги стали попадать в ПАТП. Оказывается все рентабельно, все работает и тарифы снизились, — рассказал Владимир Коновалов.
Елена Бороздина не первый раз позволяет себе выпады в отношении «Курьер. Среда. Бердск». На июльской сессии депутатов 2017 года она, единственный представитель ЛДПР в горсовете, выступила во время фракционного скандала, разгоревшегося после публикации в «Курьер. Среда. Бердск» мнения ее коллеги по депутатскому корпусу Алексея Осина.
Бороздина не понимает, зачем Алексей Викторович вынес свое мнение на публику через «желтую прессу», «бульварную газетенку», имея в виду «Курьер. Среда. Бердск».
Инсинуации Елены Бороздиной понять можно. Веди ее в том числе как директора муниципального пассажирского автопредприятия имел в виду Осин, рассказывая «Курьер. Среда. Бердск» о неумении руководителей МУПов управлять так, чтобы предприятия работали эффективно.
А позже «Курьер. Среда. Бердск» публиковал информацию общественного движения «Гражданский патруль», который проверил работу муниципальных бердских автобусов и, выявив, по мнению общественников, нарушения, обратился в прокуратуру.
И кстати, когда «Курьер. Среда. Бердск» публикует информацию пресс-центр мэрии Бердска с недостоверными сведениями, как считает Елена Викторовна, о работе ПАТП, она не считает за труд позвонить в редакцию с просьбой поправить текст.
Бороздина,наведите элементарный порядок в раздолбанных донельзя салонах автобусов,грязь непролазная,а вы волокёте на прессу.Заелись вы окончательно и берегов не ощущаете. Гнать вас надо поганой метлой с директорского кресла.А вам,курьеровцы необходимо на госпожу Бороздину подать иск в суд.
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А нам обязательно про эти истерики знать? Похоже на бабские разборки, уж извините. Одна истерит, вторая спешит поведать миру. Кто кого больнее цапнет.
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Про «черный нал» вообще загнули. Я, конечно, верю, что он есть. Но, так категорично заявлять….Всё таки местное СМИ и вам всё еще верят. Почти безоговорочно.
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Дама просто запереживала,что все деньги упадут на счет ПАТП ,а карман опустеет Во всех автобусах,кроме новых,уже невозможно ездить Грязь уже не вывозится несколько лет.Неужели у нее и в доме такой срач,что ее все устраивает
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Грязнуля.почитайте Мойдодыр,, а уж потом на прессу руку поднимайте.
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Можно попросить Бороздину по специальности пойти работать
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А как же с подсчётом пассажиропотока целым институтом, он с задачей не справился, или Бороздину результаты не устраивают? А кондуктора- статисты на маршрутах?
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Институт этим и не занимался. Вы хотите сказать что поменять маршрутную сеть в полномочиях Бороздиной? Да не смешите это полномочия мера
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Я хочу сказать, что подсчитать пассажиров могли и кондуктора, о необходимости которых говорила Бороздина ранее
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Бороздина не истерила, я тоже там присутствовал, а сказала, что писать о том что будут установлены турникеты не корректно. Так как их не будет. А то что касается черного нала- бред. В автобусах давно стоят терминалы сбербанка. И еще насколько я понял информация была не точная в курьере. Она тактично попросила уточнять как это будет выглядеть у руктводителя.
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Терминалы сбера год в автобусах. И Бороздина не была против их установки. Она за установку считывателей пассажиропотока.
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Я считаю, что курьеру надо адекватнее на замечания реагировать.
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Нет желания злословить в адрес нашего депутатского корпуса, но создаётся негативный образ. Одна пенится в адрес СМИ, вместо тогочтобы идти на контакт и разъяснять народу что да как. Большая масса совсем молчит, как будто их не касается. Господа депутаты соответсвуйте своим должностям , иначе складывается впечатление что люди вам должны, а не вы призваны защищать их интересы.
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Валидаторы — это такие устройства на турникетах, позволяющие проходить пассажирам в салон только по проездному билету, карточке или иному носителю. Опыт установки валидаторов есть в Москве и Санкт-Петербурге. Власти столичных городов отмечают существенное сокращение безбилетников и пассажиров, ездящих по поддельным документам. Кроме того, валидаторы освобождают водителей от обязанности принимать деньги у пассажиров и выдавать билеты. Это в статье курьера от 16.01.18. Бороздина права, турникетов не будет, будут только валидаторы зачем людей в блудняк вводить.
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Выписать всем афобазола! Грамм по 150!
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Уже не помогает )
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Хочется увидеть хотябы чистые шторы . От грязи в трубочку сворачиваются.
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вопрос — где взять транспортную карту или волшебный ключ от домофона
продвинутые будут пользоваться мобильным приложением
пенсионеры своими транспортными проездными
остальные шарахаться от редких автобусов и ездить на привычных маршрутках
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Вообще кто нибудь проверяет расходы ПАТП?
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А что такого плохого попросила Бороздина у КСБ? Просто нужно было уточнить информацию у компетентного специалиста, а не делать вброс, сеющий недовольство, сплетни и слухи.
По-моему, нормальный журналист должен доносить правдивую и проверенную информацию, а не ОБС.
Бороздина могла позвонить 16 января (а не ждать 5 феварля — это ж надо столько сплетни слушать!) после публикации и сказать журналисту, что валидаторы бывают разными — и с турникетами, у нас не будет турникетов. В чем проблема? Кто сеет панику? сплетни? и слухи? Видимо, самой Бороздиной это выгодно? Бороздиной Коморникова говорила вот буквально в начале января, что если мы в чем-то ошиблись — наберите номер и скажите. Исправим. А чем наши журналисты ненормальны? — редакция
«не делать вброс, сеющий недовольство, сплетни и слухи — в чем вброс? кто между кем посеял недовольство? а тем более слухи и сплетни? У депутата глаза велики) Раз столько недопонимания — а что это за ЧУДО-валидаторы — так вы РАЗЪЯСНИТЕ народу не только на формате А4 в автобусах — но и через СМИ, а приносить на подпись заверять текст госпоже Бороздиной тексты никто не будет. — и еще раз редакция
А да — про валидаторы сама Бороздина 16 января на аппаратном говорила — учитесь тогда мысли свои выражать ясно, четко и понятно.
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Как валидаторы и безнал помогут убрать давку на дачных маршрутах и увеличить количество автобусов?
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