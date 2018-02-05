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Заключенные в российских тюрьмах питаются на 72 рубля в день

Расходы на питание заключенных снизились на 7 млрд рублей за 3 года. Экономят с учетом цен на продукты в регионах.

5.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Заключенные в российских тюрьмах питаются на 72 рубля в день

Посуда в тюрьме металлическая

ФСИН России, благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, за три года сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью, опубликованном в «Российской газете».

Он напомнил, что «уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается». Если в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, то в 2017 — 16 млрд рублей. «Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля», — привел он среднюю цифру.

Замглавы ФСИН заметил, что нормативы питания заключенных не сократились, речь идет о развитии собственного сельхозпроизводства ФСИН, а также оптимизации закупок продуктов. «Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке», — отметил Максименко.

«Просто к питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились, — добавил он. — Кроме того, составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и так далее. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе».

Благодаря этому расходы ФСИН на покупку продуктов удалось сократить еще на 1 млрд рублей. «В прошлом году мы даже сэкономили 1,2 млрд рублей. Директором ФСИН было принято принципиальное решение — вернуть эти деньги в казну», — сообщил Максименко.

 


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