Заключенные в российских тюрьмах питаются на 72 рубля в день

ФСИН России, благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, за три года сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью, опубликованном в «Российской газете».

Он напомнил, что «уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается». Если в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, то в 2017 — 16 млрд рублей. «Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля», — привел он среднюю цифру.

Замглавы ФСИН заметил, что нормативы питания заключенных не сократились, речь идет о развитии собственного сельхозпроизводства ФСИН, а также оптимизации закупок продуктов. «Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке», — отметил Максименко.

«Просто к питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились, — добавил он. — Кроме того, составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и так далее. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе».

Благодаря этому расходы ФСИН на покупку продуктов удалось сократить еще на 1 млрд рублей. «В прошлом году мы даже сэкономили 1,2 млрд рублей. Директором ФСИН было принято принципиальное решение — вернуть эти деньги в казну», — сообщил Максименко.