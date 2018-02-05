Лишился имущества забывчивый хозяин гаража в Бердске

На прошлой неделе в Бердске произошло шесть краж, в том числе одна квартирная. Замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин сообщил, что воры похитили имущество из кошелька, двух гаражей, магазина и квартиры.

— Кражи были на суммы более 2,5 тыс. рублей. Две кражи из гаражей. В одном случае воры взломали замок, а во втором хозяин сам забыл закрыть двери. Из кошелька похитили деньги. Но пока неизвестно была ли это кража, или потеря. В магазине украли продукцию, и одна квартирная кража. Неустановленным способом из дома пропало 5 тысяч рублей. По всем фактам проводится проверка, — сообщил Сергей Волгин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на прошлой неделе из квартиры в Бердске на пером этаже воры унесли ноутбук и телевизор. Проникли «умельцы» в жилое помещение просто — открыли пластиковое окно со стороны улицы. Заместитель начальника отдела МВД России по Бердску Сергей Волгин сообщил, что в предыдущие недели количество подобных краж достигало пяти.

Это нераскрытые квартирные кражи. Воры проникают в квартиру на первом этаже, открывая окно со стороны улицы. На этой неделе была одна подобная кража. На предыдущих неделях бывало и до пяти. Полиция проводит все необходимые действия.

— Причастными к кражам могут быть одни и те же люди, это возможно, — объяснил Сергей Волгин.