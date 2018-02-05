Отказали в ордене из-за немецкой фамилии жителю Бердска

Часто вспоминает картинки из детства, пришедшегося на тяжелые военные годы, житель Бердска Гедвиг Гейман. А некоторые эпизоды из жизни 89-летнего ветерана так четко всплывают в памяти, как будто это было вчера.

10-летний враг народа

Кто знает, как сложилась бы жизнь Гейманов, если бы не случилась Великая Отечественная война. Отца семейства, директора маслозавода, призвали в трудовую армию в Соликамск. Его супруга осталась в Донецкой области с тремя несовершеннолетними детьми. Старшая дочь в это время заканчивала педучилище в Краснодаре. Отец в одном из своих писем предупредил жену, что ее с детьми ждет депортация.

В августе или начале сентября 1941 года в поселке остановилась часть красноармейцев. На отдых и пополнение.

— Был там командир в звании капитана. Пьяница и бабник неимоверный. И всем позволял этот вопрос решать. Как угодно. Даже насильственным путем. Многие женщины, чтобы избежать насилия, ночевали в коровниках рядом с животными. Прятались от солдат. В то время приехала моя старшая сестра. Капитан ее увидел. Она была очень красивая девушка. Начал ее преследовать. И заявил, что если она с ним не будет, то он ее убьет. Мама пошла к директору совхоза, приятелю отца, все объяснила ему. Он обещал прислать вечером дрожки, на которых сестру доставят в Мариуполь. Так и случилось. Из Мариуполя она опять уехала в Краснодар. Там и потерялась, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Гедвиг Гейман.

Конец октября 1941 года. Гейманы покидали свой дом с небольшим количеством нехитрого скарба. Дорога до Мариуполя на тележках. Затем посадка в телячьи вагоны. И состав помчался в неизвестность.

Еды, взятой в дорогу, хватило дней на 10. В пути никого не кормили. Правда, на станциях была горячая вода. Ею и спасались.

— Ехали на полуголоде. В один прекрасный день поезд остановился. Я вышел. На площадке сидит конвойный с винтовкой. Подзывает меня. Я подошел. Спросил, откуда я еду. Ответил, что из Мариуполя. А он мне: «Да ты же мой земляк. У меня в Азове остались жена и трое детей». И заплакал. Потом снял вещмешок и достал из него кусок сахара. Говорит мне: «На, ешь». Паровоз загудел. Я спрыгнул с площадки и побежал в свой вагон. Сахар отдал 4-летней сестренке. Та все время плакала и просила есть, — вспомнил Гедвиг Иванович.

Автор видео Галина Панчева



Поезд с депортированными прибыл в Семипалатинскую область. Семью Гейманов отправили на рудник Акжал. Поселились они в землянке. Мать сразу же устроилась на работу на шахту. Гедвиг вместе со старшим братом собирал кизяк, чтобы протопить землянку. Полегче стало, когда через два месяца их поселили жить к казахам. А через год ждала радость — матери от шахты дали маленькую комнату в бараке. Деревянном, ветхом. Но жилье было своим.

В феврале 1943 года Гедвиг решил стать еще одним кормильцем в семье и устроился на шахту. Он очень жалел мать. Работала она откатчицей — катала полутонные вагоны в шахте. Упала и выбила себе плечо. Выправить его ходили в село за 18 км к костоправу. За вправленную кость отдали дедушке-лекарю последнюю пайку хлеба.

Слезы ручьем текли из глаз дедушки, когда он вспоминал о работе под землей.

-У горного мастера в кармане были талончики. Если ты выполнил или перевыполнил норму, он выдавал талон на дополнительную порцию крапивного супа в столовой. Так что норму выполняли. Под землей я работал 1 год 1 месяц, пока не заболел тифом. Стал на руднике первым тифозником. После выздоровления на шахту меня больше не пустили, — рассказал Гейман.

Сестра отказалась от родных

После болезни парнишка устроился в совхоз. С 1948 года работал на дизельной электростанции и учился в вечерней школе. В 1953 году поступил в геолого-разведочный техникум. И закончил его раньше положенного срока.

Все эти годы Гедвиги пытались найти старшую сестру. И удалось это сделать по счастливой случайности.

— Старшую сестру я нашел в 1954 году. Мы по ней очень тосковали. Мама рыдала. Всех студентов, которые приезжали на практику на рудник, я спрашивал, не встречали ли они такую-то учительницу или, может быть, что-то слышали о ней. В 1952 году приезжали студенты из Кокчетава и одна девушка сказала, что слышала о такой учительнице. И работает она в Кокчетавской области. В одной из сельских школ. Стал писать письма на школу. И не скоро получил ответ. Сестра написала, чтобы мы ее не беспокоили. Она замужем, растит троих детей. Но у нее очень плохой муж, который ее сильно бьет. Просила больше никогда ее не беспокоить. Я это письмо отвез маме. Она послание прочла, досыта наплакалась. Я сказал, что поеду к сестре и убью ее мужа-идиота. Мама попросила не делать этого. Все же трое детей. Может, мужик и образумится. Я послушался маму. Так сестра потерялась из нашей семьи. Мы больше о ней ничего не слышали, — со слезами на глазах вспомнил ветеран.

Автор видео Галина Панчева



«Неправильная» фамилия

В 1955 году Гедвиг вместе с молодой женой уехал в Экибастуз. Там как раз открывался уникальный угольный разрез. Здесь за 30 лет он прошел путь от машиниста бурстанка до заместителя директора по производству. И стал кавалером шахтерской славы трех степеней.

Самым значимым событием в профессиональной жизни Геймана стало то, что участок, который он возглавлял, в 1973 году стал победителем соцсоревнования по министерству угольной промышленности СССР. Вскоре шахтера пригласил на беседу первый секретарь ЦК компартии Казахстана Динмухамед Кунаев. Политика интересовало, как на участке добились успеха, как можно повысить производительность труда, как увеличить объемы добычи угла.

За достижения в труде Гедвигу Гейману полагался орден Трудового Красного Знамени. Но как ему тогда популярно объяснили, награду вручили бы в том случае, если бы его фамилия заканчивалась не на «ман», а на «ов» или «бай». Гедвига Ивановича, объявленного в 10 лет врагом народа, реабилитировали спустя 50 лет.

В 2012 году Гейман из Казахстана переехал к дочери в Бердск. Город очень понравился. Три года ждал получения гражданства. Трижды обращался к президенту Путину, чтобы в его случае ускорили этот процесс. Но ответа не получил. Писал Жириновскому.

— Для того, чтобы я не сдох, Жириновский мне даже деньги высылал. Вот так вот, — заплакал пенсионер.

Битва за остановки

Так как пенсионер живет в Микрорайоне, для оформления документов ему пришлось много ездить на общественном транспорте.

— Идешь. Где остановка? Нет остановки. Ни павильона, ни знака. Смотришь — люди стоят. Подходишь и спрашиваешь, что это за остановка. Объясняют, как нужную найти. Весной 2013 года стал обращаться в администрацию по поводу остановок. Все только говорят, что Бердску скоро 300 лет, а для людей в нем ничего нет. Первое, что я добился, чтобы на всех остановках в 2014 году появились обозначающие их знаки — 57 штук. Второе, чего стал добиваться, чтобы прекратили ставить одностенные и двустенные павильоны. Очень много было препятствий. Но я добился, — отметил с гордостью Гедвиг Иванович.

В год 70-летия Великой Победы ветеран пришел в бердскую горадминистрацию и предложил оборудовать одну из остановочных платформ к знаменательной дате. Повесить плакаты или сделать какую-нибудь надпись. Чтобы люди помнили о подвиге. Ответили, что на это нет денег. Тогда пенсионер написал второе обращение и приложил к нему 500 рублей.

— В обращении попросил, чтобы собрали самую элитную часть работников администрации и дали мне право провести хотя бы 10-минутное совещание. Я объяснил бы, что я видел, что пережил и попросил бы сделать посильный вклад для того, чтобы сделать памятный объект, — рассказал ветеран.

Через какое-то время Гедвиг Иванович получил уведомление о получении заказного письма из администрации. Обрадовался. Подумал, что вопрос решили. Но открыл письмо, в котором были его 500 рублей.

— В августе я получил гражданство и отправился в соцзащиту. Подхожу к остановке. Вернее, знаку с автобусом. Стоит бабулька с костылем. Стала жаловаться, что как в соцзащиту идти, так это равносильно смерти. На остановке даже присесть негде. Ноги подкашиваются. Во всем винит Путина. Я ей говорю: сестренка, не Путин виноват. А она давай меня костерить. Хорошо, тут же подошла маршрутка, и бабулька уехала. Я постоял, подумал: как же так? И вернулся в соцзащиту. Спросил, сколько стоит народу на учете. Ответили, что 27 000 человек. Через несколько дней пошел в администрацию. И опять мне сказали, что нет денег. Но вскоре получил ответ, что остановки на ул. Кирова оборудуют в конце года. И их действительно установили, — сообщил Гейман.

На запросы Геймана из администрации даже присылали эскизы остановочных павильонов, которые установят в городе. В 2016 году их появилось на улицах 45 штук.

Свою борьбу за остановочные павильоны пенсионер продолжает до сих пор. Последние два года он не получал от бердской горадминистрации поздравлений к 9 Мая. Хотя имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.