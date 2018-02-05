Ушел в отставку после смерти детей в яме глава Колывани

Возглавляющий администрацию поселка Колывань в Новосибирской области с февраля 2017 года Алексей Дорофеев подал в отставку. Сложение полномочий последовало после трагической гибели двух мальчиков, которые утонули в вырытой коммунальщиками яме. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье, а также дать профессиональную оценку произошедшему. Но пока глава региона не принял решения по Дорофееву. Примечательно, что Дорофеев до того, как стал главой Колывани, был замом по ЖКХ.

«Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц. Есть вопросы к руководителям и персоналу детского сада, и, безусловно, к руководителям коммунального предприятия, которое проводило ремонтные работы», – подчеркнул Травников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 2 февраля в Колывани два брата 6 и 11 лет утонули в яме глубиной около 3 метров, вырытой и оставленной коммунальными службами поселка. СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело ч.3 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Уже арестован 44-летний директор колыванского МУП «Коммунальное хозяйство».

Сотни жителей Колывани организовали народный сход у районной администрации 5 февраля, сообщают очевидцы. Людей собралось так много, что они перекрыли дорогу. Однако, когда инспекторы ГИБДД попросили освободить дорогу и пройти в здание ДК, колыванцы согласились.

Алексей Дорофеев возглавил поселок ровно год назад, в феврале 2017 года. Он сменил на этом посту Владимира Тайлакова, оскандалившегося в связи с делом о крупной растрате госсредств. Ранее Колыванью руководил Василий Халин, который оставил пост после того, как был признан виновным в халатности и на два года лишен права занимать должности на госслужбе.

Следствием в рамках расследования уголовного дела устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений; уже внесен ряд представлений, по результатам рассмотрения одного из них привлечена к ответственности воспитатель дошкольного образовательного учреждения, которая в вечернее время передала 6-летнего ребенка его старшему 11-летнему брату. Кроме того, прекращены полномочия главы рабочего поселка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

— В обязательном порядке следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) поселковых властей, в обязанности которых входило осуществление надлежащего контроля за выполнением ремонтных работ. Также руководством следственного управления СК России по Новосибирской области готовится представление в адрес врио губернатора региона в целях оперативного устранения выявленных нарушений, — рассказали в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.