Ушел в отставку после смерти детей в яме глава Колывани

Возглавляющий администрацию поселка Колывань в Новосибирской области с февраля 2017 года Алексей Дорофеев подал в отставку. Сложение полномочий последовало после трагической гибели двух мальчиков, которые утонули в вырытой коммунальщиками яме. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье, а также дать профессиональную оценку произошедшему. Но пока глава региона не принял решения по Дорофееву. Примечательно, что Дорофеев до того, как стал главой Колывани, был замом по ЖКХ.
Заявление главы Колывани
«Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц. Есть вопросы к руководителям и персоналу детского сада, и, безусловно, к руководителям коммунального предприятия, которое проводило ремонтные работы», – подчеркнул Травников.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 2 февраля в Колывани два брата 6 и 11 лет утонули в яме глубиной около 3 метров, вырытой и оставленной коммунальными службами поселка. СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело ч.3 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Уже арестован 44-летний директор колыванского МУП «Коммунальное хозяйство».
Сотни жителей Колывани организовали народный сход у районной администрации 5 февраля, сообщают очевидцы. Людей собралось так много, что они перекрыли дорогу. Однако, когда инспекторы ГИБДД попросили освободить дорогу и пройти в здание ДК, колыванцы согласились.
Алексей Дорофеев возглавил поселок ровно год назад, в феврале 2017 года. Он сменил на этом посту Владимира Тайлакова, оскандалившегося в связи с делом о крупной растрате госсредств. Ранее Колыванью руководил Василий Халин, который оставил пост после того, как был признан виновным в халатности и на два года лишен права занимать должности на госслужбе.
Следствием в рамках расследования уголовного дела устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений; уже внесен ряд представлений, по результатам рассмотрения одного из них привлечена к ответственности воспитатель дошкольного образовательного учреждения, которая в вечернее время передала 6-летнего ребенка его старшему 11-летнему брату. Кроме того, прекращены полномочия главы рабочего поселка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
— В обязательном порядке следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) поселковых властей, в обязанности которых входило осуществление надлежащего контроля за выполнением ремонтных работ. Также руководством следственного управления СК России по Новосибирской области готовится представление в адрес врио губернатора региона в целях оперативного устранения выявленных нарушений, — рассказали в ведомстве.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.
18 год будет вообще интересным для властей ):
Вся верхушка правительства Дагестана задержана, в столице республики идут обыски. По данным РИА «Дагестан», врио председателя правительства Абдусамад Гамидов накануне, 4 февраля, был задержан сотрудниками ФСБ и в настоящее время дает показания.
Одновременно спецслужба приступила к обыскам у двух заместителей Гамидова — вице-премьера Шамиля Исаева и совмещающего пост вице-премьера и врио министра экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова.
Также у силовиков имеются вопросы и к экс-министру образования и науки Дагестана Шахабасу Шахову, который находится в Москве, где он, вероятнее всего, и будет задержан в ближайшее время.http://classic.newsru.com/russia/05feb2018/dag.html
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накануне выборов будет ещё много громких «разоблачительных» историй. Возможно, простой обыватель наивно поверит в то, что Путину надоело, что вся властная верхушка сосёт из бюджета и что дополнительно налогов с населения уже не собрать. Но я всё-таки думаю, что это временные меры, типа как кинуть собакам кость, чтобы те правильно проголосовали за хозяина.
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И ВСЕ??????Червонец в самых лютых лагерях,а потом обратно главой….И будет порядок.
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На моей памяти наверное первый глава, у которого хватило совести. после какого либо происшествия уйти в отставку. Только за это достоин уважения…
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