Глава Колывани после гибели детей ушел в отставку, а глава Бердска после земли Проценко уйдет?

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Глава поселка Колывань сложил с себя полномочия в связи с гибелью детей в коммунальной яме. Поступил как мужчина? Возможно, хоть и ответственность за гибель детей это с него это не снимает.

А что насчет нашего главы, замешенного в коррупционном скандале, связанном с продажей муниципальной земли? Хватит мужества уйти? Или будет держаться за власть до последнего, пока в наручниках из администрации не выведут?