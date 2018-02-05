Глава Колывани после гибели детей ушел в отставку, а глава Бердска после земли Проценко уйдет?

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скорее выведут в браслетах, чем сам покинет
21 3
Не сложит он свои полномочия, не самостоятельный мэр в Бердске. По указке назначен, по указке и снимут.
22 3
Такие сами не уходят, их выносят, фу ты не так — выводят.
22 2
Кажется некоторое время назад где-то писали что одна из сил влияния в Бердске желала бы чтобы мэр ушёл.
На мой взгляд у него не такой и большой проступок. По тому что опубликовано, он немножко сомнительным способом жильё главному полицейскому выделил, только и всего.
Напоминаю разницу с Потаповым, который вымогал в свой карман.
2 26
Не имеет значение тяжесть проступка, если ты не видишь что происходит в подконтрольных тебе структурах, или сам тому способствуешь, значит ты соучастник, значит ответственность несешь в первую очередь.
26 1
Снова вы Глушков пишите?
0 2
Потапов вымогал у частного лица.А этот залез в бюджет
25 2
Выделить квартиру ценному сотруднику это и есть залезть бюджет, а как иначе.
2 13
так это не ему выделили,а дочери неизвестно от какого брака Пусть бы брала ипотеку и крутилась или вкусно есть хотела?Поделом теперь и доченьке и папе.За все платить надо.А так все хорошо должно было закончится-папа заместитель мэра,и дочка в шоколаде
5 0
Что-то я не уловлю нить разговора. Какая квартира, дочь в шоколаде и папа-заместитель мэра? Это вы про что и про кого?
1 1
Он не уйдёт — его посодют…
9 1
ага, уйдет и лишится особого порядка возбуждения дела со всеми вытекающими. будет до последнего сидеть, век воли не видать
4 1
Аноним «А этот залез в бюджет» И это перед выборами, где они с первым замом списки не идущих на выборы приказали собирать. Пойдет народ на выборы за такую власть голосовать? В единой россии оба состоят. Вот и посмотрим как реагировать новый губер будет
14 0
Причём тут глава?
Да и весь этот «процесс» с начальником полиции — заказуха на все 100 %. Причём там начальник если всё делалось его дочерью в комитете по земельным делам и всё в рамках закона?
Рано гавкаете господа!
В этом деле нет коррупционки, так что угомонитесь уже.
1 17
Ну да, кто-то что-то делал, а глава и курирующий зам не при делах. Не видели, не знают. Ага, щас!
8 0
Иди зарплату получай у своего главы. Устроил тут филиал ольгинских троллей и кремлеботов. У тебя у самого честь то есть? Мэр с акробатом разбазаривают муниципальную землю, обещают менту, связанному с опг должность зама, а ты тут за него заступаешься?? Ты не патриот своей страны и не патриот города, раз поддерживаешь засланного сюда из Новосибирска ушлого коррупционера.
8 2
Про мента «связанного с ОПГ» тут конкретные люди под своим именем высказывались, а вы кто? Блабла в микрофон на 7 ноября возле памятника Ленину и сюда же эту отвратительную митинговщину несете. Фу.
0 4
А вы кто? Помнится, тут один странный человек под фамилией трушакин у всех анонимов спрашивал кто он?
А про связь мента с опг высказался следователь, а про связь мента и мэра тоже следователь. А следовательно, простите за тавтологию, мэр косвенно связан с опг.
1 0
ага извинятся и отпустят
1 2
В Конфликте Интересов по РегионТВ(, что идет врезкой на Тв3) был сюжет о махинациях с передачей земли с 2010 года группой лиц в Новосибирске.
Точно не помню, либо 28, либо 21 января была передача в районе восьми вечера.
Ох, заельцовская землица, ох Матушка — Россия, кому ты отдана?!
2 0
Люди да опомнитесь, ведь такая злоба и злорадство плещет. Шестернин добросовестно работает разве этого не видно? Как город преобразился. Поддержку ему нужно и прежде всего от нас от горожан. Нет абсолютно без безупречных людей, а тем более руководителей. Он дела городские ведет грамотно. Обгадить человека на раз два. Почему ни кто не вникает в ситуацию? По первой клевете делают выводы. Думайте и прежде всего относитесь с любовью к окружающему миру. И Любую ситуацию нужно конструктивно решать, а не крушить. С любовью ко всем даже к чертям. Бердчанин…..
3 9
Вы в Бердске живете ?
4 2
Какую ему поддержку оказать? В воровстве бердской земельки? Боюсь, он будет против и не возьмёт в долю. Его нужно не только обгадить, но и посадить! Человек действует в своих интересах, хотя клялся работать в интересах жителей города!
И да, приведите примеры добросовестной работы и преображения города.
7 1
1) И как это наш город преобразился? Не заметно что то.
2) Получается Курьер клевету пишет?
3) Ни какого злорадства нет, человек пришел в город распродать все что осталось, он этим и занимается. Поэтому у людей адекватная реакция на его действия.
4 1
Да благодарностей за новогоднюю ёлку хватит!
3 2