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Глава Колывани после гибели детей ушел в отставку, а глава Бердска после земли Проценко уйдет?

Поступил как мужчина? Возможно, хоть и ответственность за гибель детей это с него это не снимает.

5.02.2018 25 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лёха:

Глава поселка Колывань сложил с себя полномочия в связи с гибелью детей в коммунальной яме. Поступил как мужчина? Возможно, хоть и ответственность за гибель детей это с него это не снимает.

А что насчет нашего главы, замешенного в коррупционном скандале, связанном с продажей муниципальной земли? Хватит мужества уйти? Или будет держаться за власть до последнего, пока в наручниках из администрации не выведут?

Глава Колывани после гибели детей ушел в отставку, а глава Бердска после земли Проценко уйдет?


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(25) Комментариев

  1. Аноним

    скорее выведут в браслетах, чем сам покинет :-D

    Thumb up 21 Thumb down 3

  2. Geomaster

    Не сложит он свои полномочия, не самостоятельный мэр в Бердске. По указке назначен, по указке и снимут.

    Thumb up 22 Thumb down 3

  3. Молодец

    Такие сами не уходят, их выносят, фу ты не так — выводят.

    Thumb up 22 Thumb down 2

  4. Аноним

    Кажется некоторое время назад где-то писали что одна из сил влияния в Бердске желала бы чтобы мэр ушёл.

    На мой взгляд у него не такой и большой проступок. По тому что опубликовано, он немножко сомнительным способом жильё главному полицейскому выделил, только и всего.

    Напоминаю разницу с Потаповым, который вымогал в свой карман.

    Thumb up 2 Thumb down 26

    • Geomaster

      Не имеет значение тяжесть проступка, если ты не видишь что происходит в подконтрольных тебе структурах, или сам тому способствуешь, значит ты соучастник, значит ответственность несешь в первую очередь.

      Thumb up 26 Thumb down 1

    • Аноним

      Снова вы Глушков пишите?

      Thumb up 0 Thumb down 2

  5. Аноним

    Потапов вымогал у частного лица.А этот залез в бюджет

    Thumb up 25 Thumb down 2

    • Аноним

      Выделить квартиру ценному сотруднику это и есть залезть бюджет, а как иначе.

      Thumb up 2 Thumb down 13

      • Аноним

        так это не ему выделили,а дочери неизвестно от какого брака Пусть бы брала ипотеку и крутилась или вкусно есть хотела?Поделом теперь и доченьке и папе.За все платить надо.А так все хорошо должно было закончится-папа заместитель мэра,и дочка в шоколаде

        Thumb up 5 Thumb down 0

        • Ольга

          Что-то я не уловлю нить разговора. Какая квартира, дочь в шоколаде и папа-заместитель мэра? Это вы про что и про кого?

          Thumb up 1 Thumb down 1

  6. АКМ

    Он не уйдёт — его посодют…

    Thumb up 9 Thumb down 1

    • Аноним

      ага, уйдет и лишится особого порядка возбуждения дела со всеми вытекающими. будет до последнего сидеть, век воли не видать :-D

      Thumb up 4 Thumb down 1

  7. гость

    Аноним «А этот залез в бюджет» И это перед выборами, где они с первым замом списки не идущих на выборы приказали собирать. Пойдет народ на выборы за такую власть голосовать? В единой россии оба состоят. Вот и посмотрим как реагировать новый губер будет

    Thumb up 14 Thumb down 0

  8. Иной

    Причём тут глава?
    Да и весь этот «процесс» с начальником полиции — заказуха на все 100 %. Причём там начальник если всё делалось его дочерью в комитете по земельным делам и всё в рамках закона?
    Рано гавкаете господа!
    В этом деле нет коррупционки, так что угомонитесь уже. 8)

    Thumb up 1 Thumb down 17

    • Так мы и поверили

      Ну да, кто-то что-то делал, а глава и курирующий зам не при делах. Не видели, не знают. Ага, щас!

      Thumb up 8 Thumb down 0

    • Аноним

      Иди зарплату получай у своего главы. Устроил тут филиал ольгинских троллей и кремлеботов. У тебя у самого честь то есть? Мэр с акробатом разбазаривают муниципальную землю, обещают менту, связанному с опг должность зама, а ты тут за него заступаешься?? Ты не патриот своей страны и не патриот города, раз поддерживаешь засланного сюда из Новосибирска ушлого коррупционера.

      Thumb up 8 Thumb down 2

      • Аноним

        Про мента «связанного с ОПГ» тут конкретные люди под своим именем высказывались, а вы кто? Блабла в микрофон на 7 ноября возле памятника Ленину и сюда же эту отвратительную митинговщину несете. Фу.

        Thumb up 0 Thumb down 4

        • Аноним

          А вы кто? Помнится, тут один странный человек под фамилией трушакин у всех анонимов спрашивал кто он?

          А про связь мента с опг высказался следователь, а про связь мента и мэра тоже следователь. А следовательно, простите за тавтологию, мэр косвенно связан с опг.

          Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Гость

    ага извинятся и отпустят

    Thumb up 1 Thumb down 2

  10. сюжет

    В Конфликте Интересов по РегионТВ(, что идет врезкой на Тв3) был сюжет о махинациях с передачей земли с 2010 года группой лиц в Новосибирске.

    Точно не помню, либо 28, либо 21 января была передача в районе восьми вечера.

    Ох, заельцовская землица, ох Матушка — Россия, кому ты отдана?!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  11. Бердчанин

    Люди да опомнитесь, ведь такая злоба и злорадство плещет. Шестернин добросовестно работает разве этого не видно? Как город преобразился. Поддержку ему нужно и прежде всего от нас от горожан. Нет абсолютно без безупречных людей, а тем более руководителей. Он дела городские ведет грамотно. Обгадить человека на раз два. Почему ни кто не вникает в ситуацию? По первой клевете делают выводы. Думайте и прежде всего относитесь с любовью к окружающему миру. И Любую ситуацию нужно конструктивно решать, а не крушить. С любовью ко всем даже к чертям. Бердчанин…..

    Thumb up 3 Thumb down 9

    • Geomaster

      Вы в Бердске живете ?

      Thumb up 4 Thumb down 2

    • Аноним

      Какую ему поддержку оказать? В воровстве бердской земельки? Боюсь, он будет против и не возьмёт в долю. Его нужно не только обгадить, но и посадить! Человек действует в своих интересах, хотя клялся работать в интересах жителей города!

      И да, приведите примеры добросовестной работы и преображения города.

      Thumb up 7 Thumb down 1

    • Галина

      1) И как это наш город преобразился? Не заметно что то.
      2) Получается Курьер клевету пишет?
      3) Ни какого злорадства нет, человек пришел в город распродать все что осталось, он этим и занимается. Поэтому у людей адекватная реакция на его действия.

      Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      Да благодарностей за новогоднюю ёлку хватит! :-D :-D :-D

      Thumb up 3 Thumb down 2

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