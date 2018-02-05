Убить 3-летнего мальчика пытались опекуны в Московской области

Следственный комитет России призвал усовершенствовать порядок передачи детей в приемные семьи на фоне нового случая насилия со стороны приемных родителей. Об этом сообщила официальный представитель главка СК Светлана Петренко.

СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего ребенка его опекунами. Также следственными органами организовано проведение проверок на предмет халатных действий (ст. 293 УК) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и города Москвы.

По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители города Москвы.

По данным следствия, 2 февраля 2018 года они сообщили на пульт станции скорой медицинской помощи о внезапном приступе у ребенка. Малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени. После этого ребенок незамедлительно был переведен в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы.

К настоящему времени следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы вещества бурого цвета, предметы одежды мальчика, проводится допрос подозреваемых, у которых получены биологические образцы. В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью.

Следователями установлено, что в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в городе Москве. В этой связи следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение процессуальных проверок на предмет халатных действий (ст. 293 УК РФ) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и города Москвы, материалы уже переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи.

Пострадавший малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии. Специалисты клиники доктора Рошаля не раз спасали детские жизни, выходя из самых тяжелых и экстренных ситуаций, не зная сна и усталости в борьбе за каждый малейший шанс на спасение маленьких пациентов, оказавшихся в их руках. Хочется верить, что и на этот раз чудо произойдет, благодаря профессионализму, самоотдаче, душевной теплоте врачей жизнь мальчику будет сохранена. За его жизнь борются одни из лучших специалистов отечественной медицины.

Следственными органами СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц территориального отдела социальной защиты населения Конаковского района Тверской области (ныне ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения») по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Как полагают следователи, должностные лица из числа сотрудников названного учреждения, в полномочия которых входят в том числе функции по подготовке заключения органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть усыновителем для детей, оставшихся без попечения родителей, формальным образом подошли к процедуре проверки в отношении супружеской пары из столицы, которая таким образом усыновила мальчика 2015 года рождения. Грубые нарушения, допущенные при проверке, игнорирование норм и требований, закрепленных в законодательстве, привели к тому, что сейчас 3-летний малыш находится в тяжелом состоянии в одной из столичных медицинских клиник, а его приемные родители подозреваются в покушении на убийство малолетнего.

— Не менее острым остается вопрос о причинах и условиях, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении приемного малыша, на который вновь предстоит ответить следователям. А ведь новости о подобных трагических случаях приходят нередко. В августе 2016 года в подмосковных Озерах приемные родители инсценировали пропажу 6-летней дочери, которая на самом деле была ими убита еще в апреле; в мае 2017 года в Волгоградской области супруги, воспитывавшие четверых приемных детей, не вызвали своевременно «скорую» для обварившегося кипятком ребенка и скрыли его гибель; в августе 2017 года жительница одного из поселков в Амурской области нанесла побои опекаемому, от которых он скончался; в январе 2018 года в многодетной семье из Смоленской области, где воспитываются четверо приемных детей в возрасте от 6 до 10 лет, усыновителем была убита 7-летняя дочь; жительница Магаданской области много лет морила голодом ребенка ради получения социальных выплат. По всем перечисленным случаям были незамедлительно возбуждены уголовные дела о халатности органов опеки и попечительства.

В связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка.

Государство взяло на себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей. Это общая забота, которой необходимо уделять исключительное внимание со стороны самых различных органов и инстанций. Эта работа не может проводиться формально, иначе рано или поздно она влечет за собой тяжкие и зачастую непоправимые последствия. В рамках своей компетенции следователи разберутся во всех причинах и условиях, способствовавших совершению этого преступления, дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших пострадавшего ребенка в эту приемную семью, — отметила Петренко.