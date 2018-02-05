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После смерти детей в яме усилят меры безопасности при коммунальных авариях в Бердске

Мэр города Евгений Шестернин потребовал огораживать и освещать ямы, сообщив, что это поручение врио губернатора Новосибирской области.

5.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 6 коммент.

После смерти детей в яме усилят меры безопасности при коммунальных авариях в Бердске

Мэр Бердска поручил огораживать места ремонта и освещать улицы рядом с ними

Усилить безопасность при строительных и ремонтных работах в Бердске поручил мэр города Евгений Шестернин на совещании чиновников сегодня, 5 февраля. Он сообщил, что это поручение врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. И напомнил, что 2 февраля в поселке Колывань в яме утонули двое мальчиков. По его словам, дети упали в яму с водой, которую рабочие выкопали во время ремонта, но ничем не оградили.

— Я обязан по поручению врио губернатора сделать большой инструктаж на примере этого происшествия. Все земляные работы с выемкой грунта, по ремонту теплотрасс и любых коммуникаций, должны соблюдаться в полном соответствии требованиям безопасности. Они должны быть огорожены. Если рядом есть объекты социального назначения, то должны стоять фонари, или каким-то иным способом нужно осветить объект, чтобы люди могли видеть. Если нужно, то перекрывайте улицу, чтобы не допустить подобных трагедий. Утонули две детей. На этом участке устраняли аварию, а глубина котлована два метра. Яма была наполнена водой, не огорожена, дети упали в эту яму. Всем кто связан с этими работами, еще раз повторяю — поручение губернатора выполняем, — потребовал глава администрации.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», 2 февраля 2018 года в дневное время в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в результате чего сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань, сообщает СК РФ по НСО.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    потребовал то что делать обязаны :-!

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  2. Житель Бердска

    Совещания проводит…..
    В связи с делом Проценко, где он вроде бы один из фигурантов, должен был уйти в отпуск без сохранения зарплаты до вынесения приговора по делу, когда будут расставлены все точки над И. Это как минимум.
    Как максимум, отстранить его от исполнения обязанностей до завершения дела Проценко должны были Совет депутатов Бердска и Травников.
    Или последние тоже в теме?

    Thumb up 15 Thumb down 1

  3. Гы

    Шестернину надо бы пройтись по ул. Лелюха, кто-то водопровод решил зимой протянуть, все выходные долбили глубокие ямы от Пятерочки до Комсомольской. Ни ленты, ни освещения, ни знаков. НИЧЕГО!

    Thumb up 10 Thumb down 1

  4. осведомленный

    Не уйдет Шестернин добровольно дотех пор пока не осуществит свою и мечту тех кто его посадил в это кресло,- прибрать к рукам. КБУ.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  5. Rebitva

    Яма на Рогачева как поживает!? Дети по этим горкам лазиют…. Кого посадят!?

    Thumb up 8 Thumb down 1

  6. Новый мэр

    ага прям все кинулись ямы закапывать и фонари вешать, завтра уже забудут и продолжат воровать

    Thumb up 4 Thumb down 0

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