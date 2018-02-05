После смерти детей в яме усилят меры безопасности при коммунальных авариях в Бердске

Усилить безопасность при строительных и ремонтных работах в Бердске поручил мэр города Евгений Шестернин на совещании чиновников сегодня, 5 февраля. Он сообщил, что это поручение врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. И напомнил, что 2 февраля в поселке Колывань в яме утонули двое мальчиков. По его словам, дети упали в яму с водой, которую рабочие выкопали во время ремонта, но ничем не оградили.

— Я обязан по поручению врио губернатора сделать большой инструктаж на примере этого происшествия. Все земляные работы с выемкой грунта, по ремонту теплотрасс и любых коммуникаций, должны соблюдаться в полном соответствии требованиям безопасности. Они должны быть огорожены. Если рядом есть объекты социального назначения, то должны стоять фонари, или каким-то иным способом нужно осветить объект, чтобы люди могли видеть. Если нужно, то перекрывайте улицу, чтобы не допустить подобных трагедий. Утонули две детей. На этом участке устраняли аварию, а глубина котлована два метра. Яма была наполнена водой, не огорожена, дети упали в эту яму. Всем кто связан с этими работами, еще раз повторяю — поручение губернатора выполняем, — потребовал глава администрации.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», 2 февраля 2018 года в дневное время в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в результате чего сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань, сообщает СК РФ по НСО.