КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
Продам комнату в общежитие
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске

Отмечать видео государственных СМИ специальной меткой хочет YouTube

Ручек с исчезающими чернилами не будет на выборах президента в Бердске

Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири

Владимир Высоцкий остается русским кумиром XX века

Лишился имущества забывчивый хозяин гаража в Бердске

Отказали в ордене из-за немецкой фамилии жителю Бердска

Заключенные в российских тюрьмах питаются на 72 рубля в день

Ушел в отставку после смерти детей в яме глава Колывани

Убить 3-летнего мальчика пытались опекуны в Московской области

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Ксения Собчак идет в Госдуму в 2021 году

Кандидат в президенты назвала это своей «следующей целью», а «следующей точкой» — выборы президента в 2024 году.

5.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Ксения Собчак идет в Госдуму в 2021 году

Ксения Собчак 18 января побывала в Бердске

Ксения Собчак заявила на встрече с избирателями в субботу в Санкт-Петербурге о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году, сообщает ТАСС.

«Когда закончатся выборы, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год», — сказала кандидат в президенты РФ, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

«Следующей точкой», по ее словам, станут президентские выборы», которые пройдут в России в 2024 году.

Во время встречи с избирателями Собчак несколько раз сказала, что понимает, что президентские выборы этого года она не выиграет.

Она также отметила, что считает, что выборы президента — это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Она также сказала, что планирует голосовать на президентских выборах в этом году в Москве. «Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана», — сказала Собчак.

Собчак также рассказала, что готовит фильм о своем отце — первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке, однако, по ее словам, собирается выпустить его после президентских выборов, чтобы это «не сочли агитацией».

Как сообщалось ранее, на открытии избирательного штаба в Твери Собчак заявила о том, что пришла в политику «всерьез и надолго». Выборы президента в России пройдут 18 марта.

Источник: newsru.com


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Валидаторы оставят без «черного нала» муниципального перевозчика в Бердске Отмечать видео государственных СМИ специальной меткой хочет YouTube Ручек с исчезающими чернилами не будет на выборах президента в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    А если выберут президентом в этом году? Придётся планы срочно менять :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика