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За смерть в яме с водой двух братьев арестован коммунальщик в Новосибирской области

Директору муниципального «Коммунального хозяйству» из Колывани СКР предъявил обвинение. Яма стояла открытой более двух месяцев.

5.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

За смерть в яме с водой двух братьев арестован коммунальщик в Новосибирской области

В яме глубиной 3 метра коммунальщики чинили водопровод

В Новосибирской области избрана мера пресечения директору муниципального предприятия, обвиняемому в гибели двух малолетних детей. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в региональном управлении СКР.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань.

По данным следствия, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань по ул. Советская сотрудниками МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» проводились ремонтные работы, ими была вырыта яма глубиной не менее трех метров с целью устранения неполадок водопровода.

После ремонтно-восстановительных работ сотрудники предприятия яму не закопали. Дальнейшие работы до 2 февраля 2018 года не проводились, и в течение длительного времени должным образом не огороженная яма заполнилась водой.

В вечернее время 2 февраля 2018 года два малолетних брата проходили мимо указанной ямы, заполненной водой, упали туда, самостоятельно выбраться не смогли и погибли, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ, передавал «Курьер. Среда. Бердск».

Вчера, 4 февраля, судом по ходатайству следователя директору предприятия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в полном объеме с применением криминалистической техники произведен осмотр места происшествия, оно огорожено в соответствии с предъявляемыми требованиями, назначены необходимые экспертизы, произведены допросы работников предприятия, производивших ремонт водопровода. Выполняются следственные действия, направленные на установление причин и условий, а также всех обстоятельств произошедшего.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не мешало бы и нашим коммунальщикам проверить все ямы и все люки. У нас тоже нередко такое случается.

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