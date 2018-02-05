После ДНК-теста заплатил 800 тыс. рублей алиментов сыну житель Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области должник по алиментам погасил всю задолженность после того, как удостоверился, что приходится биологическим отцом пятилетнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Карасукскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина С., являющегося с 2015 года должником по уплате алиментов в пользу несовершеннолетнего ребёнка.

Неуплату 800 000 рублей должник 1990 года рождения пояснял тем, что у него отсутствует уверенность в участии в появлении ребёнка на свет. Со взыскательницей, которая старше его на несколько лет, неплательщик, с его слов, был знаком случайно, мимолётно, никогда не проживал вместе с ней, а потому кандидатов на отцовство могло быть сколько угодно.

Судебный пристав-исполнитель, помимо того, что применял меры принудительного исполнения, посоветовал гражданину С. обратиться в суд за назначением биологической экспертизы, ведь это сняло бы все существующие вопросы и противоречия. Неплательщику подобный совет показался правильным, а потому он обратился в суд с соответствующим заявлением.

Наука сделала своё дело, и подтвердила отцовство гражданина С. Оставаясь верным своему слову, должник полностью погасил задолженность перед матерью ребёнка, что взыскательница подтвердила соответствующими документами. Таким образом, благодаря судебным приставам молодой отец обрёл уверенность в себе, а ребёнок получил положенное содержание.