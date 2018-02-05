Сожгла в печи живого котенка на глазах 10-летней дочери мать в Искитиме

Поражающий своей жестокостью случай произошел на прошлой неделе в Искитиме. Мать на глазах ребенка живьем сожгла в печи котенка.

Информация о поступке матери прошла в группе «Подслушано в Искитиме».

— На этой неделе жительница Искитима на глазах 10-летней дочери закинула в печь и сожгла котенка. Дочери объяснила: пусть не гадит. Ребенок в шоке, рассказывала об этом в школе. Будьте бдительны — не отдавайте животных таким мамашам, — призвала пользователей группы Галина Белоусова.

Главный специалист Искитимской комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) Лариса Поплавская заверила, что ей ничего не известно об этом случае.

— О такой жестокости я впервые слышу. Надо же, и еще на глазах у ребенка. Будем разбираться, в какой школе ребенок учится, — прокомментировала 5 февраля «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Васильевна.

Ничего не было известно о беспрецедентном случае и в Искитимском управлении образования. Видимо, школа никому об этом не сообщила, отметила главный эксперт по вопросам общего образования Екатерина Лобко.

Екатерина Александровна предположила, что, возможно, руководству школы неизвестно о данном случае. А если и известно, то, скорее всего, учителя работают по этому направлению.

Екатерина Лобко поблагодарила за предоставленную информацию и заявила, что сегодня же, 5 февраля, они разошлют письма по школам, чтобы выяснить, где учится ребенок, чья мать сожгла котенка. Если подобный случай имел место быть, то сообщат о нем в КДН и полицию.

Педагог назвала случай из ряда вон выходящим.

Всего в Искитиме работают 14 общеобразовательных школ.

справка

УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в присутствии малолетнего;

в) с применением садистских методов;

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);

д) в отношении нескольких животных, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.