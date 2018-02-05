КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру
Продам студию
Продам квартиру
Продам комнату! 8913-783-06-75 Галина Вавильевна
ПРОДАМ 2-ю КВАРТИРУ УЛУЧШ. ПЛАНИРОВКИ
Продам комнату
продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За смерть в яме с водой двух братьев арестован коммунальщик в Новосибирской области

После ДНК-теста заплатил 800 тыс. рублей алиментов сыну житель Новосибирской области

Раннюю Масленицу широко отметит Бердск

Рекорд по пребыванию в открытом космосе установили россияне

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Волонтера назначат нести флаг команды российских олимпийцев на открытии Игр-2018

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

С актерами и театральными постановками познакомят в музее Бирюкова в Бердске

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Сожгла в печи живого котенка на глазах 10-летней дочери мать в Искитиме

Сотрудники управления образования и КДН разыскивают школу, в которой учится девочка, получившая шок от жестокости мамы.

5.02.2018 Автор: Галина Панчева Фото: publicdomainpictures.net Нет комментариев

Сожгла в печи живого котенка на глазах 10 летней дочери мать в Искитиме

Жительница Искитима бросила котенка в горящую печь за то, что он гадил

Поражающий своей жестокостью случай произошел на прошлой неделе в Искитиме. Мать на глазах ребенка живьем сожгла в печи котенка.

Информация о поступке матери прошла в группе «Подслушано в Искитиме».

— На этой неделе жительница Искитима на глазах 10-летней дочери закинула в печь и сожгла котенка. Дочери объяснила: пусть не гадит. Ребенок в шоке, рассказывала об этом в школе. Будьте бдительны — не отдавайте животных таким мамашам, — призвала пользователей группы Галина Белоусова.

Главный специалист Искитимской комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) Лариса Поплавская заверила, что ей ничего не известно об этом случае.

— О такой жестокости я впервые слышу. Надо же, и еще на глазах у ребенка. Будем разбираться, в какой школе ребенок учится, — прокомментировала 5 февраля «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Васильевна.

Ничего не было известно о беспрецедентном случае и в Искитимском управлении образования. Видимо, школа никому об этом не сообщила, отметила главный эксперт по вопросам общего образования Екатерина Лобко.

Екатерина Александровна предположила, что, возможно, руководству школы неизвестно о данном случае. А если и известно, то, скорее всего, учителя работают по этому направлению.

Екатерина Лобко поблагодарила за предоставленную информацию и заявила, что сегодня же, 5 февраля, они разошлют письма по школам, чтобы выяснить, где учится ребенок, чья мать сожгла котенка. Если подобный случай имел место быть, то сообщат о нем в КДН и полицию.

Педагог назвала случай из ряда вон выходящим.

Всего в Искитиме работают 14 общеобразовательных школ.

справка

УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в присутствии малолетнего;
в) с применением садистских методов;
г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);
д) в отношении нескольких животных, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За смерть в яме с водой двух братьев арестован коммунальщик в Новосибирской области После ДНК-теста заплатил 800 тыс. рублей алиментов сыну житель Новосибирской области Раннюю Масленицу широко отметит Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

скидка 25% на КГ угл Престиж
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика