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Раннюю Масленицу широко отметит Бердск

В этом году масленичная неделя начнется рано — 12 февраля. И завершится традиционными народными гуляниями с сжиганием чучела.(АФИША)

5.02.2018 Фото: ОК Бердска Нет комментариев

Раннюю Масленицу широко отметит Бердск

Афиша празднования Масленицы в Бердске

В 2018 году масленица придет рано. Уже 12 февраля начнется масленичная неделя, которая завершится широким праздником.

Как сообщает бердский отдел культуры, 17 февраля в 14:00 на площади у ДЦ «Октябрь» в Новом поселке состоится народное гуляние «Широкая Масленица».

18 февраля в Бердске пройдет народное гуляние «Широкая Масленица».

С 11:00 — площадь Преображенского кафедрального Собора — игровые программы, хороводы, молодецкие забавы, взятие «Снежной крепости».

С 11:00 до 14:00 — площадь ДК «Родина» — работа торговых рядов и сувенирных лавок, концертно-игровая программа «Широкая Масленица», спортивные состязания, сожжение чучела

С 13:00 до 15:00 — на площади Горького Фольклорный городской праздник «Широкая Масленица», работа торговых рядов и сувенирных лавок, спортивные состязания, «Ледяной столб», «Молодецкие забавы», сожжение чучела.


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