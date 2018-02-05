Рекорд по пребыванию в открытом космосе установили россияне

Россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили рекорд пребывания за бортом МКС: в открытом космосе они были 8 часов 12 минут. Шкаплеров в открытый космос вышел во второй раз, Мисуркин — в четвертый.

Планировалось, что работы продлятся 6 часов 40 минут. Космонавты должны были демонтировать модуль связи, проработавший на МКС около 17 лет, и установить новое оборудование. для канала интернет-связи. Все нюансы операции, для которой разработали три новых вида космических инструментов, экипаж отшлифовал еще на Земле. При монтаже пришлось откручивать десятки неподдающихся старых болтов. Плюс установка аппаратуры, а также ряд работ с оборудованием привели к тому, что космонавты работали на полтора часа больше.

Программа выполнена. Теперь экипажи МКС могут связываться с Землей через российские спутники системы «Луч», передает РГ. До этого, когда станция пролетала вне зоны видимости с территории России, информация в ЦУП передавалась только через спутники ретрансляции НАСА.

Так долго, как Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров за бортом МКС россияне еще не находились. В декабре 2013 года выход в открытый космос Олега Котова и Сергея Рязанского длился 8 часов 7 минут… Кстати, Мисуркин работал в новом скафандре «Орлан-МКС», который уже окрестили «умным»: он оснащен климат-контролем — автоматической системой терморегулирования. Еще одна серьезная новация — его резиновые оболочки заменены на полиуретановые. Если прежние скафандры рассчитаны на 15 выходов в открытый космос, то «Орлан-МКС» — до 20 и больше.

Любопытная деталь: очень часто у космонавтов спрашивают: чем пахнет космос? Ответы разные. Скажем, Сергей Рязанский, недавно вернувшийся с орбиты, признался: космос пахнет сваркой и жженым металлом. По оценкам других, это «довольно приятный сладкий металлический аромат», «запах озона с сернистым оттенком»… Одно из исследований показало: огромное облако космической пыли, которое находится в центре нашей галактики, состоит из этилформиата, который придает лесной малине характерный запах и вкус. Это говорит о том, что, не исключено, глубокий космос пахнет, как «летний фруктовый коктейль».

Тем временем

Корпорация «Энергия» определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК). Проведение летных испытаний «сверхтяжа» запланировано с 2028 года. В соответствии с проектом технического задания он должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную орбиту.

На первом этапе — с 2018 по 2019 год — будет разработан эскизный проект, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования. При разработке ракеты будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса «Союз-5″.

Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы.