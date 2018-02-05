Волонтера назначат нести флаг команды российских олимпийцев на открытии Игр-2018

Олимпийский флаг, под которым на церемонию открытия зимних Игр в Пхенчхане выйдет команда российских спортсменов, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018, сообщил РИА Новости первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — сказал Поздняков по телефону.

МОК 5 декабря отстранил ОКР и объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 «чистых» российских спортсменов без допинговой истории, но под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).

МОК зарегистрировал список из 169 российских спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. Позднее конькобежка Ольга Граф, вошедшая в состав, отказалась от участия в Играх. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта приглашения на Олимпиаду не получили.