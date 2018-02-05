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Волонтера назначат нести флаг команды российских олимпийцев на открытии Игр-2018

Команда атлетов из России на Олимпиаде в Пхенчхане осталась без лидеров. Ей запрещена символика своей страны.

5.02.2018 Фото: © РИА Новости. Антон Денисов 2 коммент.

Волонтера назначат нести флаг команды российских олимпийцев на открытии Игр 2018

С такой символикой с 9 по 25 февраля выступят российские атлеты на ОИ-2018

Олимпийский флаг, под которым на церемонию открытия зимних Игр в Пхенчхане выйдет команда российских спортсменов, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018, сообщил  РИА Новости первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — сказал Поздняков по телефону.

МОК 5 декабря отстранил ОКР и объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 «чистых» российских спортсменов без допинговой истории, но под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).

МОК зарегистрировал список из 169 российских спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. Позднее конькобежка Ольга Граф, вошедшая в состав, отказалась от участия в Играх. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта приглашения на Олимпиаду не получили.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Конечно, это позор.
    Но, это позор не страны, а позор власти, которая создала такую ситуацию, заставив спортсменов «сесть на таблетку» в государственном масштабе.
    Лишь бы выиграть в Сочи.
    Лишь бы угодить Хозяину…

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  2. Аноним

    По всему, унижение решено сделать максимально полным и показательным. Фактически, российских спортсменов проведут по стадиону, как колонну пленных немцев по Москве. :-!
    Правда, будет и одно отличие. Впереди пленных тогда поставили 23 генерала. По логике, перед спортсменами нужно поставить Мутко и весь руководящий состав российского Олимпийского комитета, как тех, кто привел к такому позорищу.

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