Волонтера назначат нести флаг команды российских олимпийцев на открытии Игр-2018

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Конечно, это позор.
Но, это позор не страны, а позор власти, которая создала такую ситуацию, заставив спортсменов «сесть на таблетку» в государственном масштабе.
Лишь бы выиграть в Сочи.
Лишь бы угодить Хозяину…
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По всему, унижение решено сделать максимально полным и показательным. Фактически, российских спортсменов проведут по стадиону, как колонну пленных немцев по Москве.
Правда, будет и одно отличие. Впереди пленных тогда поставили 23 генерала. По логике, перед спортсменами нужно поставить Мутко и весь руководящий состав российского Олимпийского комитета, как тех, кто привел к такому позорищу.
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