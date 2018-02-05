Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири





Тему возможной отмены транспортного налог обсудили на круглом столе 1 февраля в ТАСС. В мероприятии приняли участие президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, председатель Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов, а также депутат Государственной Думы РФ Вера Ганзя.

На встрече было сказано, что с текущего года акцизы на ГСМ в России увеличились на 50 копеек и планируется новое повышение, передает РБК.

«Для автовладельцев это означает существенное увеличение финансовой нагрузки. При этом, кроме акциза на топливо владельцы машин платят еще и транспортный налог. По сути, они подвергаются двойному налогообложению. А владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, вынуждены платить трижды — с них взимается еще и плата за возмещение вреда федеральным трассам», — напомнил Сердцев.

Он отметил, что во многих странах транспортный налог включен в стоимость ГСМ.

«Это обеспечивает и его стопроцентную собираемость, и принцип социальной справедливости — больше платит тот, кто много ездит и у кого машина расходует много топлива», — отметил эксперт.

В итоге участники обсуждения подписал обращение к президенту РФ, правительству РФ и Государственной Думе РФ с предложением отменить транспортный налог.

Позднее Вера Ганзя написала в Facebook, что Госдума отклонила уже пять подобных законопроектов.

«Логика отмены этого налога весьма проста и понятна: почему автовладельцы должны платить налог в дорожный фонд дважды — в виде прямого транспортного налога и в виде акцизов на ГСМ? Приняли обращение, которому я в Москве «приделаю ноги», — написала депутат.