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Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири

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Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири

По их мнению, автовладельцы несут двойную нагрузку — платят акциз за топливо и транспортный налог.

5.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири

В Бердске более 40 тыс. автомобилей



Тему возможной отмены транспортного налог обсудили на круглом столе 1 февраля в ТАСС. В мероприятии приняли участие президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, председатель Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов, а также депутат Государственной Думы РФ Вера Ганзя.

На встрече было сказано, что с текущего года акцизы на ГСМ в России увеличились на 50 копеек и планируется новое повышение, передает РБК.

«Для автовладельцев это означает существенное увеличение финансовой нагрузки. При этом, кроме акциза на топливо владельцы машин платят еще и транспортный налог. По сути, они подвергаются двойному налогообложению. А владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, вынуждены платить трижды — с них взимается еще и плата за возмещение вреда федеральным трассам», — напомнил Сердцев.

Он отметил, что во многих странах транспортный налог включен в стоимость ГСМ.

«Это обеспечивает и его стопроцентную собираемость, и принцип социальной справедливости — больше платит тот, кто много ездит и у кого машина расходует много топлива», — отметил эксперт.

В итоге участники обсуждения подписал обращение к президенту РФ, правительству РФ и Государственной Думе РФ с предложением отменить транспортный налог.

Позднее Вера Ганзя написала в Facebook, что Госдума отклонила уже пять подобных законопроектов.

«Логика отмены этого налога весьма проста и понятна: почему автовладельцы должны платить налог в дорожный фонд дважды — в виде прямого транспортного налога и в виде акцизов на ГСМ? Приняли обращение, которому я в Москве «приделаю ноги», — написала депутат.


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(6) Комментариев

  1. Гость

    Помнится, правительство уже готово было отменить транспортный налог, но как раз регионы взвыли — ведь это один из налогов, формирующий местные бюджеты, а топливный акциз идёт в федеральный бюджет. Таким образом, при отмене транспортного налога только Бердск недосчитается около 60 миллионов, и возмещать его никто не будет.

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    • Зверь

      ну не будет никто возмещать и что? Автовладельцам до лампочки. Пусть чиновников и МУПы свои сокращают,всё как в жизни,жить надо по средствам или просить денег у федералов.

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  2. Эрвин

    Отменят? Думаю добавят новый. плюс Платон, потом еще будет Степан и Харитон.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Зверь

    транспортный налог это полная борзота,две шкуры за одно и тоже дерут

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. Аноним

    Выборы путина же скоро :-D Фу :-!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Максим

    Чем лучше работает правительство тем меньше должна быть налоговая нагрузка на население а у нас чинуши только тырить научились поэтому всегда не хватает

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