Прятавшего трупы в клумбах убийцу поймали в Канаде

За смерть в яме с водой двух братьев арестован коммунальщик в Новосибирской области
После ДНК-теста заплатил 800 тыс. рублей алиментов сыну житель Новосибирской области
Раннюю Масленицу широко отметит Бердск
Рекорд по пребыванию в открытом космосе установили россияне
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Волонтера назначат нести флаг команды российских олимпийцев на открытии Игр-2018
День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»
С актерами и театральными постановками познакомят в музее Бирюкова в Бердске
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