Прятавшего трупы в клумбах убийцу поймали в Канаде

Полиция Торонто арестовала 66-летнего ландшафтного дизайнера Брюса МакАртура, подозреваемого в убийстве нескольких человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

По данным полиции, мужчина прятал части тел своих жертв в цветочных горшках и клумбах на месте своей работы.

МакАртур обвиняется в пяти убийствах, однако полиция подозревает, что число его жертв может возрасти. Все убитые были мужчинами в возрасте от 44 до 58 лет.

Мотивы убийцы пока неизвестны.