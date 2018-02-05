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Атласы с российским Крымом изъяли из школ Чехии

Такое решение приняли чешские власти после жалоб украинского руководства на «некорректную карту».

5.02.2018 Фото: Фейсбук Нет комментариев

Атласы с российским Крымом изъяли из школ Чехии

Карта в чешской школе

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии после жалоб со стороны Украины изъяло из обращения школьные атласы, на которых Крым входит в состав России. «Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение отозвать атласы из обращения. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию»,— говорится в заявлении ведомства.

На использование в одной из школ атласов Чехии с российским Крымом обратил внимание в январе посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. По его словам, об этой проблеме чешская сторона была уведомлена в ноябре. «В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании»,— написал дипломат в Facebook.

Крым является предметом спора между Россией и Украиной с марта 2014 года, когда полуостров вошел в состав РФ. Президент Чехии Милош Земан, недавно переизбранный еще на один срок, прошлой осенью призвал Россию и Украину к диалогу о компенсации за Крым и назвал присоединение полуострова к России «свершившимся фактом», передает Ъ.


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