Атласы с российским Крымом изъяли из школ Чехии

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии после жалоб со стороны Украины изъяло из обращения школьные атласы, на которых Крым входит в состав России. «Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение отозвать атласы из обращения. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию»,— говорится в заявлении ведомства.

На использование в одной из школ атласов Чехии с российским Крымом обратил внимание в январе посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. По его словам, об этой проблеме чешская сторона была уведомлена в ноябре. «В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании»,— написал дипломат в Facebook.

Крым является предметом спора между Россией и Украиной с марта 2014 года, когда полуостров вошел в состав РФ. Президент Чехии Милош Земан, недавно переизбранный еще на один срок, прошлой осенью призвал Россию и Украину к диалогу о компенсации за Крым и назвал присоединение полуострова к России «свершившимся фактом», передает Ъ.