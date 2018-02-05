В финале национальной премии «Бизнес-Успех» выступят с проектом из Бердска

Представители Новосибирской области стали финалистами предпринимательской премии «Бизнес-Успех», завершающий этап которой пройдет 6-7 февраля в Москве. При поддержке регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, новосибирские предприниматели успешно представили и защитили свои проекты.

Финалистами премии от Новосибирской области стали:

— Город Бердск в номинации «Лучшая практика поддержки предпринимательства и улучшение инвестиционного климата»;

— Город Новосибирск в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня»;

— Владимир Волобуев, компания «MyGenetics» в номинации «Лучший интернет-проект»;

— Светлана Хомичева, компания «Здоровое питание» в номинации «Здоровый образ жизни».

Напомним, что в ноябре 2017 года при поддержке правительства Новосибирской области на площадке Академпарка состоялись региональный этап Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», а также национальная премия «Бизнес-Успех». Участниками мероприятия стали более 400 человек – представители органов власти, бизнес-структур, предприниматели и эксперты из 15 регионов страны.

В рамках национальной премии «Бизнес-Успех» проводился отбор проектов по ряду номинаций, среди которых «Лучший экспортный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Лучший социальный проект» и пр.

Национальная премия «Бизнес-Успех» проводится с 2011 года в рамках работы по популяризации малого бизнеса и формированию благоприятных условий его ведения. Организаторы — Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественной палатой Российской Федерации.