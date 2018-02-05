40% россиян приравнивают сожительство к браку

Почти половина россиян не осуждает сожительство без официальной регистрации отношений, однако признать это браком российское общество не готово, сообщили «Интерфаксу» социологи ВЦИОМ.

По данным исследования, совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте нормальным считают 46% россиян (среди не состоящих в браке — 56%, среди 18-24-летних — 59%). В то же время 45% респондентов не одобряют подобные отношения (55% среди 60-летних и старше, 52% среди женщин).

Однако большинство россиян (56%) не признает браком «отношения между мужчиной и женщиной, долгое время проживающими вместе, но не зарегистрированными как официальная семья в органах ЗАГСа». Обратного мнения придерживаются 37% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 25-26 января среди 2000 респондентов.

В отношении пары, имеющей детей, мнения менее дифференцированы: 48% россиян полагают, что в этом случае нельзя считать незарегистрированные отношения браком, 42% — что можно. Почти три четверти (71%) согласны с тем, что рождению детей должна предшествовать официальная регистрация брака в ЗАГСе (23% не считают это обязательным).

Против инициативы признать незарегистрированные отношения браком высказываются 50% россиян (54% среди состоящих в официальном браке и 43% среди проживающих вместе без регистрации). Их аргументы — «брак должен быть законным/официальным» (36%), «дети должны рождаться в полноценной семье» (11%), «брак это равные права и обязанности супругов, ответственность за семью» (10%).

Приравнять сожительство к официальному браку готовы 38% респондентов (34% среди состоящих в браке и 45% среди проживающих вместе без регистрации). Они говорят о том, что «не имеет значения, есть регистрация или нет, если люди считают себя семьей» (20%), «большинство живут так/это норма» (12%), «долгое сожительство — уже семья» (8%).

Как сообщалось, 22 января в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения». Под данное определение, как предлагает член Совета Федерации Антон Беляков, должен подпадать «незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

«Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — говорится в проекте закона.