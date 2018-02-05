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С актерами и театральными постановками познакомят в музее Бирюкова в Бердске

Каждый месяц двери для бердчан будет раскрывать «Театральная гостиная». Любой сможет почувствовать себя не только театралом, но и актером.

5.02.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

С актерами и театральными постановками познакомят в музее Бирюкова в Бердске

На счету Владлена Бирюкова немало театральных ролей

«Театральная гостиная» скоро откроется в музее Владлена Бирюкова в Бердске. Это будет совместный проект новосибирской «Отрытой кафедры» и бердских сотрудников музея.

— В музей будут приезжать различные специалисты. Например, театроведы, литературоведы. В гостиной пройдут лекции о драматургах. Привязка к тем пьесам, в которых играл Владлен Бирюков. Будем приглашать актеров, чтобы они проводили художественную читку пьес с посетителями. В Новосибирске «Открытая кафедра» такое практикует. Людям будет интересно под руководством актера поучаствовать в чтении пьесы. В феврале приедет театровед Наталья Муратова и расскажет о творчестве Брехта и постановках его в театре. В 90-е годы Бирюков играл в «Мамаше Кураж». Мы покажем театр в развитии, потому что он не стоит на месте. Будут представлены фрагменты видео постановки 90-х годов в «Красном факеле» и отрывки из постановок последних лет в «Старом доме», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая музеем «Театр Бирюкова» Валентина Васильева.

У бердчан будет прекрасная возможность познакомиться с новосибирскими театрами, постановками и актерами. Лекции в «Театральной гостиной» будут проходить каждый месяц.


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