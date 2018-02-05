КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Мы предлагаем вам уникальную возможность поздравить и признаться в любви маме/папе/другу/мужу/жене и т.д. на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты «Курьер.Среда.Бердск» в проекте «Я тебя люблю».

5.02.2018 Фото: pixabay.com 19 коммент.

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете Курьер.Среда.Бердск

14 февраля весь мир празднует День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Любовь нас связывает с близкими людьми: родителями, детьми, друзьями… Мы предлагаем вам уникальную возможность поздравить и признаться в любви маме/папе/другу/мужу/жене и т.д. на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты «Курьер.Среда.Бердск» в проекте «Я тебя люблю».

Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!) признания в любви, и, конечно, имя кого поздравляете и имя кто поздравляет или признается в любви.

Признания и фото принимаем до 9 февраля 2018 года.

Высылая фото на редакционный ящик bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию фотоснимка на всех площадках «Курьер.Среда.Бердск» и распространение персональных данных (имя/фамилия).

Поздравления и признания уже приходят в редакцию! Публиковать их мы будем 14 февраля на сайте и накануне в газете!

Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

(19) Комментариев

  1. Гоша

    Это католический праздник,ненадо его нам навязывать!!!!

    Thumb up 38 Thumb down 2

  2. noname

    Это не наш праздник!! Не будем его праздновать!!!

    Thumb up 36 Thumb down 1

  3. Пенсионер

    А я тебя — нет!!!

    Thumb up 0 Thumb down 8

  4. Аноним

    такого святого нет

    Thumb up 23 Thumb down 2

  5. Просто Дрон

    А это что за святой такой??? Гейский 8)

    Thumb up 24 Thumb down 6

  6. Аноним

    А родителям и детям и и не вгазете скажем как мы их сильно любим. Показухой не занимаемся.

    Thumb up 17 Thumb down 0

  7. Аноним

    Придумали очередной способ что бы «вытянуть» деньги из карманов граждан на всякие безделушки и цветочки и дать заработать продавцам цветов Все эти хеллуины и валентины
    не православные праздники и куда смотрит церковь!
    Народ не «ведись» на западные «ценности» у нас своих предостаточно!!!!

    Thumb up 25 Thumb down 1

  8. За традиции

    Не надо навязывать нам ни католические, ни православные праздники — это не традиционные для Сибири ценности… Другое дело — языческие праздники: День Новолуния, День следа рыси, День духа тайги и т.д.

    Thumb up 13 Thumb down 3

  9. Аноним

    Всю бесовщину в Россию тянут. Потом удивляемся гейским клипам молодых летчиков

    Thumb up 18 Thumb down 2

  10. Аноним

    8 июля, вот наш праздник!!! ( День семьи, любви и верности )А не 14 февраля :P

    Thumb up 7 Thumb down 7

  11. Аноним

    ….весь мир празднует День Святого Валентина
    =====================================
    Китай и Индия не празднуют, а это уже полмира. Прибавьте Ближний Восток и пр. Ну и какой ВЕСЬ МИР ?

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      Беглый взгляд в гугле показывает что в Индии таки празднуют (но не все, и есть некоторое противостояние в обществе относительно празднования), а в Китае есть свой аналогичный день, но не в эту дату.

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика