КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Отменить транспортный налог хотят перевозчики Сибири

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5.02.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer sreda.ru

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В разделе объявлений сайта http://do.kurer-sreda.ru/ добавлены новые рубрики:

Услуги:
услуги повара
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
юридические услуги и страхование
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
изготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебели
туризм
хобби

Рубрика «Строительство и монтаж»:

сантехнические работы;

электромонтажные работы;

строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;

ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;

двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;

демонтажные работы (от обоев до сноса дома);

сварочные работы;

сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;

бестраншейная прокладка водопровода, канализации.

ж/б кольца;

столярные и плотницкие работы;

ассенизатор, откачка ям;

кровельные работы, строительство крыш любой сложности.

Рубрика  «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.

Рубрика для детей:

одежда и обувь для новорожденных;

одежда и обувь для девочек;

одежда и обувь для мальчиков;

игрушки

Продам/куплю:

топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.

Животные: кошки; собаки; прочие животные;  товары для животных; услуги для животных, бюро находок.

Авто: Отогрев авто.

Услуги: Вскрытие и ремонт замков.

ПРОДАМ/СДАМ бизнес


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За смерть в яме с водой двух братьев арестован коммунальщик в Новосибирской области После ДНК-теста заплатил 800 тыс. рублей алиментов сыну житель Новосибирской области Раннюю Масленицу широко отметит Бердск

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