Сбитый «Грач»: кто и зачем сбил российский Су-25 в Сирии

Что произошло

Вечером 3 февраля западные информагентства передали со ссылкой на сайты, следящие за деятельностью вооруженных групп в Сирии, что боевики сбили российский штурмовик Су-25 («Грач») в провинции Идлиб. Вскоре информацию о том, что сбитый штурмовик — российский, подтвердил источник РБК в Минобороны. Представитель группировки «Сирийской свободной армии» «Джейш ан-наср» заявил турецкому агентству ِAnadolu, что его группировка сбила военный самолет. Она же в подтверждение своего заявления опубликовала на Youtube видео, на котором видно самолет, летящий с горящим крылом. Ответственность за атаку взяла на себя и террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в России).

Вскоре подробности произошедшего рассказало Минобороны. Российский самолет Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб, летчик выжил при катапультировании, но был убит боевиками, сообщили в военном ведомстве.

Штурмовик выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» и был сбит, по предварительной информации, из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). «Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация)», — сказали в ведомстве.​ Погибший — майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя, сообщала «Новая газета» со ссылкой на свой источник.​

«Не тот самолет»

Первая признавшая свою причастность к атаке на самолет группировка «Джейш ан-Наср» — одно из многочисленных формирований «Свободной сирийской армии». Группировка принимала участие в переговорах по сирийскому мирному урегулированию, которые проходят между представителями правительственных войск и умеренной вооруженной оппозицией в Астане при посредничестве России, Турции и Ирана. Экс-представитель «Джейш ан-Наср» Моханнад Жнейд намеревался посетить и Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Однако Жнейд вместе с представителями вооруженной оппозиции покидать аэропорт Сочи отказался — из-за разногласий по флагу с другими делегатами.

До появления официального заявления Минобороны России пресс-секретарь «Джейш ан-Наср» Мохаммад Рашед подтвердил турецкому агентству ِAnadolu информацию о том, что его группировка сбила из ПЗРК штурмовик Су-25, когда самолет совершал маневры, «готовясь нанести удары по району Саракиб» на востоке провинции Идлиб. В разговоре с агентством Рашед отметил, что самолет принадлежит «сирийскому режиму», а также рассказал, что этот район подвергается воздушной бомбардировке уже несколько недель.

Опрошенные РБК эксперты ошибку с выявлением принадлежности самолета отрицают. «Су-25 в Сирии есть только у российских ВКС», — сказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Полковник запаса Андрей Паюсов уточнил, что таких штурмовиков у России в Сирии теперь осталось 11 штук.

Где сбили самолет

Усилиями тройки гарантов (Россия, Турция и Иран) с конца 2016 года были созданы четыре зоны деэскалации, одна из которых находится в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Тем не менее бои между сирийской армией и вооруженной оппозицией в провинции Идлиб не стихают с начала января — правительственные войска Сирии развернули широкомасштабное наступление на оппонентов в этом районе и смогли отбить у последних город и аэродром Абу ад-Духур, а также десятки более мелких населенных пунктов на востоке провинции Идлиб. Анкара неоднократно обвиняла Дамаск в нарушении режима прекращения огня в этой зоне и в атаках на умеренную оппозицию «под предлогом борьбы с террористами». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призывал Россию и Иран повлиять на Дамаск и остановить продвижение сирийской армии в провинции — «Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран — гарантов перемирия и остановить [нарушения] со стороны режима, — сказал он. (Цитата по ТАСС).

Кроме того, Чавушоглу предположил, что силы Дамаска продвигаются при поддержке Москвы и Тегерана: «Они не могут совершать такие действия без их поддержки», — утверждал он.

Контроль за соблюдением прекращения огня в Идлибе осложняется присутствием в этой зоне, помимо умеренной вооруженной оппозиции, боевиков террористической группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» (предыдущее название «Фронт ан-Нусра», запрещена в России), на которых не распространяется перемирие.

«Все еще сильны»

В декабре, как и писал ранее РБК, президент Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии. Сирию должны были покинуть 23 российских самолета, два вертолета Ка-52, отряд спецназа и отряд военной полиции, писал также РБК. В стране ​остались некоторые российские силы, необходимые для обеспечения стабилизации в Сирии, говорил командующий группировкой Сергей Суровикин.

После сокращения группировки атаки на российских военных резко участились. Только за последние полтора месяца известно о двух серьезных происшествиях, кроме сбитого самолета. 31 декабря 2017 года подвергся внезапному минометному обстрелу группы боевиков аэродром Хмеймим. В результате нападения двое российских военнослужащих погибли. В ночь с 5 на 6 января авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус атаковали 13 беспилотников. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль.

Участившиеся после сокращения группировки атаки на российские силы в Сирии связаны с желанием боевиков нивелировать заслуги Москвы в борьбе с терроризмом, полагает директор центра «Россия — Восток — Запад» Владимир Сотников. «Боевики показывают, что они все еще сильны и намерены идти до конца», — считает востоковед. Военный эксперт Андрей Паюсов с такой точкой зрения согласен.

Кроме того, в плане военно-политической составляющей нельзя игнорировать и тот факт, что боевиков фактически собрали на ограниченном плацдарме. Теперь им ничего не остается, кроме как «нападать на всех вокруг», добавил он. «ПЗРК, из которых вели огонь террористы, являются штатным вооружением любого мотострелкового подразделения. Скорее всего, они были захвачены боевиками у сирийских войск во время отступления последних. А сейчас, когда боевики согнаны на ограниченное пространство, плотность огня по самолетам с применением всех видов оружия неизбежно возрастает», — пояснил военный эксперт.

Скорее всего, сбитый Су-25 летел по тому же самому, старому маршруту, рассказал РБК военный летчик‐снайпер, полковник запаса Сергей Екимов. «Иногда мы наступаем на те же грабли — маршруты надо менять. А у него был облет зоны. Ничего другого не придумали. Возможно, что боевики уже ждали», — пояснил Екимов. «Просто так» самолет сбить невозможно, подчеркнул он. «Надо знать, где он полетит. Уже ждать его. Чтобы привести комплекс ПЗРК в боеготовое состояние, требуется небольшое, но время. За это время самолет мог бы куда-то улететь», — заключил военный летчик.

Су-25 — советский и российский штурмовик, эксплуатирующийся с 1981 года. Самолет предназначен для поддержки сухопутных войск и уничтожения наземных объектов.

Потери России в Сирии

С начала военной операции России в Сирии, по официальным данным, погибли 44 человека.

В ходе операции ВКС России потеряли два транспортных и три ударных вертолета, два бомбардировщика Су-24 и штурмовик Су-25. Кроме того, в конце 2016 года во время похода к берегам Сирии авианосца «Адмирал Кузнецов», произошли аварии с участием двух истребителей — МиГ-29 и Су-33 (самолеты были потеряны при заходе на посадку).

31 декабря 2017 года в 15 км от аэродрома Хама в Сирии потерпел крушение вертолет Ми-24. В результате жесткой посадки погибли оба пилота, борттехник вертолета выжил. В российском военном ведомстве сообщили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

10 октября 2017 года на авиабазе Хмеймим бомбардировщик Су-24 разбился при взлете. Члены экипажа, пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов, погибли. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

3 ноября 2016 года после совершения вынужденной посадки в 40 км северо-западнее Пальмиры вертолет ВКС России и его члены экипажа подверглись минометному обстрелу боевиков. В результате получил повреждения, которые не позволяли вновь поднять его в небо. На следующий день представители террористов опубликовали в интернете видеозапись уничтожения находящегося на земле российского вертолета Ми-35.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский вертолет Ми-8. Находившиеся на борту члены экипажа Роман Павлов, Олег Шеламов и Алексей Шорохов, а также два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии погибли.

12 апреля 2016 года при выполнении полетов в районе города Хомс потерпел крушение вертолет Ми-28. В результате происшествия погибли оба члена экипажа — командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков. Пресс-служба Минобороны позже сообщала​, что «огневого воздействия на вертолет не было». По предварительным выводам комиссии военного ведомства, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

24 ноября 2015 года бомбардировщик Су-24 был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции. Летчикам удалось катапультироваться, однако по ним был открыт огонь с земли, в результате чего пилот подполковник Олег Пешков погиб. Штурман сбитого бомбардировщика — капитан Константин Мурахтин — был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии. В ходе этой операции российские ВКС также потеряли вертолет Ми-8, он был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник — матрос Александр Позынич. Пешкову впоследствии было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, капитан Константин Мурахтин и матрос Александр Позынич (посмертно)

были награждены орденами Мужества. Летом 2016 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Владимиром Путиным за сбитый СУ-24.

Источник: РБК