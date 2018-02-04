«Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане»

Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что он мужчина. Об этом пишет Sputnik Kazakhstan.

Как сообщается, 22-летний Илай Дягилев отправил свои фотографии в образе Арины Алиевой для участия в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. Однако, когда молодой человек вышел в финал, он решил признаться, что не является женщиной, после чего его «альтер-эго» дисквалифицировали и заменили на другую участницу.

«Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — рассказал Дягилев.

Свой поступок молодой человек объяснил «пропагандой естественной женской красоты и харизмы», поскольку, по его мнению, современным девушкам этих качеств недостает.

«Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — заявил молодой человек.