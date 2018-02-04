Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане
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Ну девка, и девка. Вылитая. Симпотная. )
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Через постель в финал прошел?
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Молоток мужик нужно было до конца идти и победить, вот бы прикол был. Хотя скорее всего первое место не занял бы, потому что его отработать нужно на полфёдора, чего он бы сделать не смог т.к он мужик, а не баба.
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Австралиец Джаррод Аллен, это когда копия лучше оригинала. И здесь походу то же самое. Ну артисты, насмешили.
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«Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане»
Паспорта в Казахстане не проверяют?
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Какие паспорта? Конкурс виртуальный. Голосует интернет аудитория.
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