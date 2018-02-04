КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 1-ю КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ 50кв.м.-2300 т.р.
ПРОДАМ 3-ю КВАРТИРУ в ЦЕНТРЕ за 1880 000 руб.
ПРОДАМ 1-Ю КВАРТИРУ 50 КВ.М.-СЕРЕБ.БОР, Д.4
ПРОДАМ 3-ю квартиру 90кв.м в кирпич. доме в центре
ПРОДАМ 3-ю квартиру 90кв.м в кирпич. доме в центре
ПРОДАМ 1-ю квартиру-СВЕРДЛОВА, д.12/89134819144
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане

Сгорели баня на гараже в ГСК «Луч» и расселенный барак в центре Бердска

В видеообращении призвал Путина запретить аборты диакон Рыжков из Бердска

За гибель братьев в яме задержан директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани

Судят главу «Тиона», выпускающего очистители воздуха для больниц в Бердске

Чего не хватает России? Да министерства же одиночества!

Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани

Неожиданные результаты прогнозируют эксперты на выборах президента в Бердске

Мэр Шестернин воздерживается от комментариев по делу начальника ОМВД Бердска

Пескова уличили в незаконной агитации за Путина

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане

Мужчина решил разоблачить себя, когда понял, что дело зашло слишком далеко. Свой поступок он объяснил пропагандой естественной красоты.

4.02.2018 Фото: Спутник Казахстан 6 коммент.

Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане

Илай Дягилев в образе роковой красотки

Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что он мужчина. Об этом пишет Sputnik Kazakhstan.

Как сообщается, 22-летний Илай Дягилев отправил свои фотографии в образе Арины Алиевой для участия в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. Однако, когда молодой человек вышел в финал, он решил признаться, что не является женщиной, после чего его «альтер-эго» дисквалифицировали и заменили на другую участницу.

«Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — рассказал Дягилев.

Свой поступок молодой человек объяснил «пропагандой естественной женской красоты и харизмы», поскольку, по его мнению, современным девушкам этих качеств недостает.

«Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — заявил молодой человек.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С 1 февраля упростилась процедура получения загранпаспортов Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане Сгорели баня на гараже в ГСК «Луч» и расселенный барак в центре Бердска

(6) Комментариев

  1. Аноним

    Ну девка, и девка. Вылитая. Симпотная. )

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    Через постель в финал прошел?

    Thumb up 3 Thumb down 2

  3. Аноним

    Молоток мужик нужно было до конца идти и победить, вот бы прикол был. Хотя скорее всего первое место не занял бы, потому что его отработать нужно на полфёдора, чего он бы сделать не смог т.к он мужик, а не баба. :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    Австралиец Джаррод Аллен, это когда копия лучше оригинала. И здесь походу то же самое. Ну артисты, насмешили. *THUMBS UP*

    Thumb up 1 Thumb down 0

  5. Аноним

    «Алмаатинец дошел до финала женского конкурса красоты в Казахстане»

    Паспорта в Казахстане не проверяют? ;)

    Thumb up 0 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

скидка 25% на гостиную Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика