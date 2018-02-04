Сгорели баня на гараже в ГСК «Луч» и расселенный барак в центре Бердска

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Не запретишь жить красиво. Мой гараж и моя баня. Моя земля и мои красивые сосны .Хочу рублю,а я хочу парюсь. Закон . Кто прав???
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