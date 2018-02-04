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Сгорели баня на гараже в ГСК «Луч» и расселенный барак в центре Бердска

За сутки в городе произошло три пожара. Хотя полыхавший четвертый раз деревянный барак на ул. Первомайской в огненную статистику уже не входит.

4.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Сгорели баня на гараже в ГСК Луч и расселенный барак в центре БердскаВ ночь на воскресенье произошел пожар в надворных постройках частного дома в Бердске. 4 февраля в 3:06 загорелись надворные постройки на ул. Орджоникидзе, что недалеко от городского парка. В результате огнём была уничтожена кровля надворных построек.

— В 03:21 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Накануне вечером горел гараж в ГСК «Луч» недалеко от бердского железнодорожного вокзала. Здесь пожар произошел 3 февраля в 22:50. Огонь повредил кровлю гаража. В 23:03 пожар был ликвидирован. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, сгорела баня, сооруженная на крыше гаража. Причиной, предположительно, стал перекал трубы. Люди парились. Никто не пострадал.

Примерно в это же время четвертый раз горел расселенный барак №22 на ул. Первомайской. Но он не попадет в статистику огнеборцев, поскольку не представляет какой-либо ценности и ущерба от пожара никому не причинено.

Таким образом, с начала 2018 года в Бердске зарегистрировано 15 пожаров.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не запретишь жить красиво. Мой гараж и моя баня. Моя земля и мои красивые сосны .Хочу рублю,а я хочу парюсь. Закон . Кто прав???

    Thumb up 1 Thumb down 0

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