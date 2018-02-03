В видеообращении призвал Путина запретить аборты диакон Рыжков из Бердска

Кандидату в президенты РФ

Владимиру Владимировичу Путину

редактора православного сборника

«Душа – встреча с Господом»

диакона Олега Рыжкова

Здравствуйте, дорогой, уважаемый Владимир Владимирович!

Я диакон Русской Православной Церкви Олег Рыжков. Наш Святейший Патриарх Кирилл благословил священство и прихожан активно участвовать в выборах президента РФ. Что я и делаю, используя не только свое право бросить в урну бюллетень, но и возможность что–то сказать. Кроме этого, я являюсь редактором крупнейшего православного СМИ, сборника «ДУША», выходящего и распространяющегося ежемесячно тиражом 120 000 экз. от Камчатки до Калининграда.

Именно это обстоятельство дает мне возможность озвучить не только собственные мысли, но и чаяния многих наших читателей со всей России, конечно же, являющихся избирателями.

Чтобы долго не занимать Ваше необходимое для страны время, постараюсь коротко выразить мысли, которыми хочу с Вами поделиться. Примите их как наказ или как обращение.

Я, как, думаю, и абсолютное большинство россиян, безусловно поддерживаю Вашу внешнюю политику. Но к отношению государства к внутренним проблемам нашего общества, от которого зависит все остальное, есть много вопросов.

Главный, глобальный вопрос – это духовно-нравственное состояние народа.

А. И. Солженицин, которого Вы, Владимир Владимирович, часто приводите в пример, писал о сбережении русского народа. И совершенно точно, что его сбережение напрямую зависит от духовно-нравственного состояния каждого отдельного человека и нации в целом.

Но, вспоминая все ваши последние публичные встречи с журналистами, сообществами, избирателями, я мало что могу вспомнить о ваших словах на эту тему.

Вы всегда говорите об экономике, ВВП, сельском хозяйстве, производстве, ЖКХ, иногда касаетесь образования и культуры, патриотизма, но очень редко касаетесь духовно-нравственных вопросов.

Прежде всего, хочу заострить ваше внимание на демографии. Российский народ вымирает. Это очевидно. Вы в одном из своих выступлений сказали, что нас пугают, что мы вымрем. Никто никого не пугает. Это очевидный факт. И если не будут приняты меры, через 50 лет огромная территория России будет заселена теми, кто рожает детей, а не убивает их миллионами.

Да, уважаемый Владимир Владимирович, российская земля ежегодно заливается кровью миллионов убитых своими собственными матерями, не рожденных, а убитых ими детей. И эти страшные убийства кто-то придумал прикрыть словом аборты.

И Россия в этих убийствах занимает лидирующее положение в мире. Вы недавно, по сути, ответили одному журналисту, приведя в пример другие страны, что каждая женщина имеет право выбирать, убивать свое дитя, или нет. И что нравственное состояние нашего общества таково, что сейчас изменить ничего нельзя.

Я позволю себе с Вами категорически не согласиться. Во-первых, именно Россия первая разрешила убивать своих детей, подав пример другим. Почему бы теперь не подать обратный пример?

Дальше. Если нам можно убивать своих детей, хоть и не родившихся, тогда можно убивать и других. Родителей, братьев, сестер. Однако это государством запрещено. Почему же не защищена самая беззащитная часть людей — младенцы.

Вы защищаете даже амурских тигров, которых всего лишь десятки, но не желаете защитить миллионы и миллионы наших сограждан, которые могут родиться, вырасти и стать полезными членами общества. Где же здесь логика?

Уважаемый Владимир Владимирович. И материальные, и духовные законы исходят из одного источника, от Бога. Кто-то считает, что от природы. Но как бы кто ни относился к духовным или материальным законам, это законы, и они неумолимы. И Вы как верующий, православный человек это знаете. И нарушения этих законов всегда ведут к трагическим последствиям.

Не может и не будет процветать тот народ и та страна, в которой реками льется кровь невинных младенцев.

Никакие экономические и социальные преобразования, другие шаги никогда не будут иметь никакого успеха, кроме разве что временного, если народ будет народом детоубийц.

Еще хочу обратить ваше внимание вот на что. Мы видим на телеэкранах красивые картинки. Различные форумы, где собирается молодое поколение. Различные гранты, конкурсы профмастерства. Сотни молодых людей с флажками. Президент с ними общается. Здорово. И нужно. Но это только картинки. На них сотни, может быть тысячи людей. Но есть не только сотни человек с картинки, а десятки миллионов с мизерной, черной зарплатой, а еще миллионы тех, которые сидят в тюрьмах за наркоту, воровство, разбой, у которых авторитеты – это воры в законе, которые сидят за компьютерами, смотрят порнографию, кровавые американские боевики, играют в стрелялки, шляются по подворотням, не хотят учиться, думать и работать, «благодаря» глобально внедряющемуся в умы потребительскому отношению к жизни. Но хотят все сразу и много. И готовы ради своих хотелок на что угодно. Вот их миллионы. Они не будут рожать, несмотря ни на какую правительственную поддержку многодетных матерей и пособия по рождению второго ребенка. Не будут что-то создавать. Их воспитали западные ценности вседозволенности и потребительская пропаганда. Вот такая толпа при определенных условиях совершает цветные революции.

Так кому Вы, наш уважаемый президент, оставите страну и все свои достижения? Одни наследники убиваются миллионами, еще даже не родившись. Другие учатся потреблять, а не отдавать. А сотни человек с красивых картинок – это лишь самообман.

Мы видим, что происходит во всем мире. И это только начало, как предсказывает нам Евангелие. Глады, моры, землетрясения, войны и многое другое, все это предвестники страшной катастрофы, которая приведет к гибели человечества в том виде, в котором оно существует. Все это последствия все умножающегося зла. Разврата, содомии, желания жить ради удовольствий и удовлетворения своих похотей. Именно эти желания заставляют людей убивать своих детей и творить другие злые дела.

Поэтому необходимо воспитание народа, а не только, и не столько социальные и экономические реформы, хотя и они необходимы.

Именно Россия, с ее духовно-нравственными устоями, является еще тем стержнем в мире, который сдерживает окончательную победу злых сил. Поэтому так усиленно с разных сторон бессовестные, отказавшиеся от Бога люди, нападают на Церковь и на все наше государство.

И в Ваших силах сделать то, что сделали в свое время Царь Константин и Князь Владимир. Укрепить и обогатить народ и страну духовно-нравственно. Только так мы можем остановить зло.

Призываю Вас задуматься над этим.

И надеюсь, что Вы услышите и меня, и миллионы верующих людей, которые вопиют о том, чтобы в детских садах и школах начали образовывать детей на основе вековых традиций нашего народа, а не напичкивать их сухими знаниями. Чтобы государство начало воспитывать свой народ, а не чахнуть только над социально-экономическим развитием и материальном благополучии.

Прошу простить меня за, может быть, некоторую эмоциональность.

Желаю Вам Божией помощи во всех благих делах и начинаниях во благо России.

Главный редактор сборника «Душа – встреча с Господом

Диакон О. Г. Рыжков