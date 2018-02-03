За гибель братьев в яме задержан директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани
Судят главу «Тиона», выпускающего очистители воздуха для больниц в Бердске
Чего не хватает России? Да министерства же одиночества!
Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани
Неожиданные результаты прогнозируют эксперты на выборах президента в Бердске
Мэр Шестернин воздерживается от комментариев по делу начальника ОМВД Бердска
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Вырубил деревья законно бизнесмен Голубев в зеленой зоне Бердска
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