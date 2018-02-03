За гибель братьев в яме задержан директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели двух малолетних детей.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань, пишет сайт СК РФ по НСО.

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 44-летний директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» и 39 — летний мастер указанного предприятия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении преступления и следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

