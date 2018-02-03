Судят главу «Тиона», выпускающего очистители воздуха для больниц в Бердске

Дмитрий Трубицын возглавляет одну из перспективных компаний новосибирского Технопарка
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту производства и сбыта незарегистрированного медицинского оборудования компанией «Тион», производство которой расположено в том числе в Бердске.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего главы компании «Тион» Дмитрия Трубицына по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенное в крупном размере). Об этом в пятницу сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.
По версии следствия, в 2010 году Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала ООО «Аэросервис» разрешение на производство в коммерческих целях медицинских изделий – очистителей воздуха «Тион-А» и «Тион-В». Оборудование предназначено для установки в палатах стационаров лечебных учреждений для бактерицидного устранения из воздуха вирусов и бактерий. Перед дачей предприятию разрешения на производство и сбыт медицинского оборудования его образцы прошли необходимые испытания и были признаны соответствующими действующим стандартам.
В период с 23 января 2015 года по 29 января 2017-го, у Трубицына из корыстных побуждений с целью уменьшения себестоимости выпускаемой продукции и получения от её продажи наибольшей прибыли, как считают в СК, возник умысел, направленный на производство и реализацию очистителей воздуха с нарушением установленных стандартов.
За 2 года незарегистрированное медицинское оборудование поставлено в различные клиники России. Росздравнадзором были выявлены факты нахождения в лечебных учреждениях на территории РФ изделия производства «Аэросервис» не соответствующих требованиям к медицинскому изделию и техническим условиям. Всего обвиняемым продано незарегистрированных медицинских изделий на сумму более 100 млн рублей.
Факт осуществления незаконной деятельности выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с оперативными работниками областной полиции и ФСБ.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщил Чечулин.
Глава и совладелец холдинговой компаний «Тион» Дмитрий Трубицын был задержан в начале июня 2017 года. Он свою вину отрицает, передавал «Курьер. Среда. Бердск». Перед этим в офисах фирмы в Новосибирске, Бердске и Москве прошли обыски. В деле указывается, что очистители воздуха, которые с начала 2015-го по июль 2016 года выпускались на «Тионе» и поставлялись в больницы более сотни городов, не были оснащены необходимыми катализаторами очистки и иными деталями. По версии следствия, выручка от продажи каждого очистителя воздуха варьировалась от 45 000 до 98 000 рублей
В «Тионе» отреагировали сразу: действия правоохранителей назвали «неоправданным давлением» и подозревают против себя «спланированную кампанию».
После публикации «Курьер. Среда. Бердск» официального сообщения пресс-службы управления СКР по Новосибирской области в редакцию поступило письмо за подписью Андрея Самодина, менеджера по коммуникациям ГК «Тион».
— Мы информируем, что 8 июня в офисах группы компаний «Тион» в Новосибирске, Бердске и Москве прошли обыски в связи с делом по обороту медицинских изделий, якобы не отвечающих требованиям безопасности, — подтвердил Самодин. — Группа компаний «Тион» осуществляет деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ. Мы рассматриваем данную ситуацию, как неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию, поскольку все продаваемое оборудование имеет необходимую разрешительную документацию.
По выводам компании, текущие претензии связаны с прошлыми периодами деятельности, когда в силу несовершенства законодательства, были допущены неточности в регистрационных удостоверениях. Эти неточности, по утверждению руководства «Тиона», были исправлены «в рабочем порядке, в тесном взаимодействии с соответствующими государственными службами».
— Избирательность следственных органов вызывает очевидные подозрения в спланированной кампании против одного из лидеров рынка. Выбор меры пресечения — взятие под стражу генерального директора считаем неоправданным и направленным на препятствование работы компании — такие действия были характерны для 90-х годов, — подчеркнули в ответе «Тиона» на заявления СК.
Тем не менее, деятельность компании продолжается в обычном режиме: выполняются обязательства перед сотрудниками, подрядчиками и клиентами. Немедицинские бизнесы компании не затронуты. В ГК «Тион» намерены отстаивать свою позицию в установленном порядке и уверены в успехе.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов называл уголовное дело в отношении Трубицына «попыткой целенаправленного уничтожения перспективного инновационного производственного бизнеса». СМИ не исключали, что «Тион» «заказали» влиятельные конкуренты, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По информации «Курьер. Среда. Бердск», ООО «Аэросервис» является одним из старейших и наиболее успешных резидентов новосибирского Технопарка. Производство очистителей воздуха осуществляется в том числе в Бердске — на территории промышленной площадки БЭМЗа.
Вот конкретный пример того что кому-то из власти понравился бизнес. Потом вы удивляетесь почему толковые бизнесмены уезжают за бугор. Чичваркин, Дуров и прочие. В этой стране нельзя что-то развивать.
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Это бред. Производство любое (не фасовка!)-это технологичный бизнес,нужны специалисты,нужно создавать им условия-в общем работать надо над производством. Отжимают обычно предприятия с целью последующей продажи помещений,оборудования и т.д.,или сдачи в аренду. А у этих помещения в аренде,оборудование наверняка в кредит-смысл отжимать? Чтобы поймать себе геморрой? Я не поклонник нынешней власти,но думаю,что все правда. География сбыта обширна,поэтому невозможно со всеми должностными лицами договориться,вот и влипли. Заниматься производством — это не землей барыжить. Представьте себе коррумпированного чиновника,руководящего производством
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Эрвин, вот уж удивил так удивил!
Прикинь ситуация: выбираешь ты себе например окна пластиковые домой новые….
Изучаешь характеристики, какие уплотнители лучше, какой профиль крепче, из скольки камер стеклопакет и какой он толщиной….
Ура — выбрал.
Покупаешь товар у которого по паспорту именно такие характеристики, платишь денюжку, тебе привозят, ставят — вроде все хорошо.
А потом бац: стеклопакет не 54 мм, а 34! Да еще и уплотнительей не 3 контура, а только 2!
Ты такой офигевший звонишь производителю с вопросом: как же так, ведь товар то другой!!!
А он тебе такой: мы провели исследования и этот вариант не хуже, а нам дешевле!
Так и здесь: заявлено одно оборудование, а по факту другое. А сертификат получен на другие комплектующие!
Только здесь еще хуже — это очиститель воздуха для операционной например, у которого в этой модификации даже отсутствуют сертификаты!
А они орут: бизнес отжимают, наша лаборатория подтвердила эффективность, у нас не было времени оформить новые сертификат.
Почему ты их защищаешь вообще! речь о жизни пациентов в больницах идет, а не игрушке для обывателя между прочим!
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Да ты зайди в любую больницу -там всё угрожает жизни. Пациенты рискуют сдохнуть в очереди в регистратуру. Не говоря про квалификацию врачей и т.д. Плесень везде.
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супер!
раз все равно плохо, давайте еще жуликов защищать от преследования по закону!
ты купленный или сват-брат жулика этого?
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иди проверь.
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