Тартыга опять бродит по аптекам и алкомаркетам

За гибель братьев в яме задержан директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани
Судят главу «Тиона», выпускающего очистители воздуха для больниц в Бердске
Чего не хватает России? Да министерства же одиночества!
Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани
Неожиданные результаты прогнозируют эксперты на выборах президента в Бердске
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олову автору лечить, а не бутылки покупать
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Дроченый… алкомаркет… аптека…
Может быть в больнице?
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Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
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Тартыга в очередной раз с успехом подтвердил тезис «Интернет стал мусоркой».
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Фото моё
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а для вас жизненно важное это лекарство или бухло? А то может в обычный магазин зайти?
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Самогона купи
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