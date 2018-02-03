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Тартыга опять бродит по аптекам и алкомаркетам

Где лучше приобретать жизненно важные товары в аптеке или в алкомаркете?

3.02.2018 7 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Тартыга Дрочёный:

Где лучше приобретать жизненно важные товары в аптеке или в алкомаркете?
https://zvuk.top/tracks/бутылка-вина

 

От редакции: Если автор фото — вы, то мы выложим, если фотка чужая — извиняйте. Напишите в комментах.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    олову автору лечить, а не бутылки покупать :-D

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  2. Аноним

    Дроченый… алкомаркет… аптека…
    Может быть в больнице? =-O

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  3. Аноним

    Тартыга в очередной раз с успехом подтвердил тезис «Интернет стал мусоркой». =-O

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Тартыга Дрочёный

    Фото моё

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. crash

    а для вас жизненно важное это лекарство или бухло? А то может в обычный магазин зайти?

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  6. Аноним

    Самогона купи

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