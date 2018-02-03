Чего не хватает России? Да министерства же одиночества!

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает подумать о создании в России министерства одиночества по примеру Великобритании, когда проблемам одиноких граждан уделяется особое внимание со стороны государства, хорошим является и опыт создания министерства счастья, пишет РИА Новости.
«Это очень важная тема — одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», — сказала Матвиенко в ходе встречи с тружениками социальной сферы села в пятницу.
Она напомнила, что в Великобритании уже есть подобный опыт, даже было создано соответствующее министерство.
«Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю. Я уже предлагала создать министерство счастья, как-то не очень поддерживают пока меня. На очереди — министерство одиночества», — отметила парламентарий.
«Будем креативить, может быть, и достучимся», — сказала спикер.
В Объединенных Арабских Эмиратах существует министерство счастья, этот опыт был позитивно отмечен Матвиенко во время ее визита в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве новый пост – министр по одиночеству, который будет помогать одиноким пожилым людям, тем, кто потерял близких, тем, кому не с кем поговорить, не с кем поделиться опытом и мыслями.
Предлагаю создать министерство дебилизма. И прогнать в первую очередь всю госдуру и т.д.
6 0
Мне кажется, сегодня это не актуально. Ну какое одиночество? Ладно, в СССР, оно еще могло быть. А сегодня? Телевизор, интернет, столько всяких интересных занятий. Столько новых фильмов сериалов передач интересных, я прямо даже не успеваю все пересмотреть…
Человек сам ответственен за свое одиночество. Причина в собственном характере. Не хочешь быть одиноким — начни общаться, помоги кому-нибудь. Кто мешает? Пригласи в гости соседку, посиди с ребенком чьим-то, да мало ли можно найти занятий….А если человек сам замкнут, и не хочет общаться, то никакое министерство ему не поможет.
0 3
Валя-стакан приняла больше нормы. Отсюда и фантазии!
5 0
В одиночестве
4 0
Вот , точно!
0 0
Откуда они берутся????Неужели рождаются???
0 0