Чего не хватает России? Да министерства же одиночества!

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает подумать о создании в России министерства одиночества по примеру Великобритании, когда проблемам одиноких граждан уделяется особое внимание со стороны государства, хорошим является и опыт создания министерства счастья, пишет РИА Новости.

«Это очень важная тема — одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», — сказала Матвиенко в ходе встречи с тружениками социальной сферы села в пятницу.

Она напомнила, что в Великобритании уже есть подобный опыт, даже было создано соответствующее министерство.

«Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю. Я уже предлагала создать министерство счастья, как-то не очень поддерживают пока меня. На очереди — министерство одиночества», — отметила парламентарий.

«Будем креативить, может быть, и достучимся», — сказала спикер.

В Объединенных Арабских Эмиратах существует министерство счастья, этот опыт был позитивно отмечен Матвиенко во время ее визита в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве новый пост – министр по одиночеству, который будет помогать одиноким пожилым людям, тем, кто потерял близких, тем, кому не с кем поговорить, не с кем поделиться опытом и мыслями.