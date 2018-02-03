Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани

Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии
Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань, сообщает СК РФ по НСО.
По данным следствия, 2 февраля 2018 года в дневное время в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в результате чего сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули.
На место происшествия незамедлительно выехало руководство следственного управления и территориального подразделения, а также следователи и следователи-криминалисты.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Боже мой. какое горе родителям . Делают всё спустя рукова. Найдут *стрелочника*, а настоящие виновные останутся без наказанными . Светлая память мальчишкам. Родителям соболезнование .
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Беда((((ужастное горе.господи дай Сил родным пережить эту трагедию
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Такое возможно в нашей Колывани — брошенной всеми, где безответственная власть чинит беззаконие набивая свой карман. Головотяпство, халатность, безответственность — эти слова здесь слабы. Сознательное убийство — вот суть события. Вырыть яму и оставить её незакопанной как ловушку на медведя рядом с тропой ведущей из детского сада. Это ли не коварство? Вот фотография детей попавших в заранее подготовленную для них яму. Яма огромных размеров наполнена до половины водой.
Не могу сдержаться от слез, когда представляю чувства матери узнавшей о смерти двух детей. Старший пошел за младшим в садик и обратно они не пришли.
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У нас тоже на Рогачева одна или две ямы стоят,Кожин тоже ждёт чего то, или ждёт должности министра ЖКХ в Новосибирске и свалить? Может Шестернин уволит этого экономитса,хоть так реабелитируется перед народом, или как Путин «Своих не сдаем»
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