КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 1-ю квартиру-СВЕРДЛОВА, д.12/89134819144
продам
продам
продам
Продам 1-ую в Центре
Продам 1-ю Ленина 11 8-913-940-11-55
Продам 2-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За гибель братьев в яме задержан директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани

Судят главу «Тиона», выпускающего очистители воздуха для больниц в Бердске

Чего не хватает России? Да министерства же одиночества!

Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани

Неожиданные результаты прогнозируют эксперты на выборах президента в Бердске

Мэр Шестернин воздерживается от комментариев по делу начальника ОМВД Бердска

Пескова уличили в незаконной агитации за Путина

Вырубил деревья законно бизнесмен Голубев в зеленой зоне Бердска

Иностранцы устремились на отдых в Крым

Бросается на людей агрессивная стая собак на «Вымпеле» в Бердске

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани

Одному мальчику 6 лет, другому 11 лет. Вечером они проходили мимо ямы, которая никаким образом не была обозначена. Видео ямы, в которой погибли дети.

3.02.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани

Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань, сообщает СК РФ по НСО.

По данным следствия, 2 февраля 2018 года в дневное время в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в результате чего сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули.

На место происшествия незамедлительно выехало руководство следственного управления и территориального подразделения, а также следователи и следователи-криминалисты.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За гибель братьев в яме задержан директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Бердчанин записал видеообращение к кандидату в президенты России Владимиру Путину За гибель двоих детей задержано руководство МУП Колывани

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Боже мой. какое горе родителям . Делают всё спустя рукова. Найдут *стрелочника*, а настоящие виновные останутся без наказанными . Светлая память мальчишкам. Родителям соболезнование .

    Thumb up 12 Thumb down 1

  2. Аноним

    Беда((((ужастное горе.господи дай Сил родным пережить эту трагедию

    Thumb up 11 Thumb down 0

  3. Алексей

    Такое возможно в нашей Колывани — брошенной всеми, где безответственная власть чинит беззаконие набивая свой карман. Головотяпство, халатность, безответственность — эти слова здесь слабы. Сознательное убийство — вот суть события. Вырыть яму и оставить её незакопанной как ловушку на медведя рядом с тропой ведущей из детского сада. Это ли не коварство? Вот фотография детей попавших в заранее подготовленную для них яму. Яма огромных размеров наполнена до половины водой.

    Не могу сдержаться от слез, когда представляю чувства матери узнавшей о смерти двух детей. Старший пошел за младшим в садик и обратно они не пришли.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    У нас тоже на Рогачева одна или две ямы стоят,Кожин тоже ждёт чего то, или ждёт должности министра ЖКХ в Новосибирске и свалить? Может Шестернин уволит этого экономитса,хоть так реабелитируется перед народом, или как Путин «Своих не сдаем»

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика