Два брата утонули в яме, которую не засыпали после коммунальной аварии в Колывани

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту гибели двух малолетних детей в рабочем поселке Колывань, сообщает СК РФ по НСО.

По данным следствия, 2 февраля 2018 года в дневное время в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в результате чего сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули.

На место происшествия незамедлительно выехало руководство следственного управления и территориального подразделения, а также следователи и следователи-криминалисты.



В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.