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Россия вернула первое место в Сочинской Олимпиаде по командному зачету!

Адвокат информатора WADA Родченкова Джим Уолден считает, что экс-главе Московской антидопинговой лаборатории можно было поверить на слово.

2.02.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Местный:

Сайт: https://life.ru
Неосвещенным сегодня осталось одно событие: оправдание российских спортсменов, ранее наказанных МОК якобы за нарушения антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады!

Россия вернула первое место в Сочинской Олимпиаде по командному зачету!

За границей негативно восприняли новости о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении 28 российских спортсменов, обвинённых в нарушении допинговых правил во время сочинской Олимпиады. Особенно яркие комментарии оставили те иностранные атлеты, которые теперь не смогут рассчитывать на выигранные россиянами медали на ОИ-2014.

— МОК очень сожалеет, что … CAS запросил более высокий уровень доказательств, чем был представлен комиссией Освальда.
— Адвокат информатора WADA Родченкова Джим Уолден считает, что экс-главе Московской антидопинговой лаборатории можно было поверить на слово.

https://russian.rt.com/sport/article/476319-reaktsiya-inostrantsy-rossiyane
https://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/news/mok-verdikt-cas-ne-znachit-chto-28-opravdannyh-sportsmenov-budut-priglasheny-na-olimpiadu-1366202/


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(1) Комментарий

  1. просто гость

    Спасибо, наконец то нашли грамотных адвокатов.

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