СССР … Просто навеяло… увидел словачку с Вегой-326 в руках…

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Просто навеяло…

Сижу пью кофе, не просто пью, а с любимой женушкой, не просто пьем, а пьем из чашечек, подаренных моей мамой, чашечек, привезенных мною в подарок маме и папе в 1987 году из Чехословакии (тогда еще Чехословакии). Навеяло, честно, воспоминания, мне еще 20, холост, 3 курс, путевка случайно обнаруженная лишней в профкоме института, удивление друзей, как так обломилось, всего то за 58 руб. (стипендия 40) да и с обменом 500, ни когда до поездки не пил пиво, понравилось, первый раз ел оленину, познакомился со словачкой, увидев Вегу 326 у ней в руках, первый раз в жизни послушал органную музыку в живую. Кто бывал в Праге, Братиславе и в окрестных небольших городках в те времена, то меня поймет. Воспоминаний на всю жизнь.

Предлагаю, давайте попытаемся вспомнить хорошее из своей жизни и попытаться рассказать всем как хорошо мы жили в СССР.