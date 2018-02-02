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СССР … Просто навеяло… увидел словачку с Вегой-326 в руках…

Предлагаю, давайте попытаемся вспомнить хорошее из своей жизни и попытаться рассказать всем как хорошо мы жили в СССР.

2.02.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал просто гость:

Просто навеяло…
Сижу пью кофе, не просто пью, а с любимой женушкой, не просто пьем, а пьем из чашечек, подаренных моей мамой, чашечек, привезенных мною в подарок маме и папе в 1987 году из Чехословакии (тогда еще Чехословакии). Навеяло, честно, воспоминания, мне еще 20, холост, 3 курс, путевка случайно обнаруженная лишней в профкоме института, удивление друзей, как так обломилось, всего то за 58 руб. (стипендия 40) да и с обменом 500, ни когда до поездки не пил пиво, понравилось, первый раз ел оленину, познакомился со словачкой, увидев Вегу 326 у ней в руках, первый раз в жизни послушал органную музыку в живую. Кто бывал в Праге, Братиславе и в окрестных небольших городках в те времена, то меня поймет. Воспоминаний на всю жизнь.
Предлагаю, давайте попытаемся вспомнить хорошее из своей жизни и попытаться рассказать всем как хорошо мы жили в СССР.


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(2) Комментариев

  1. просто гость

    А менее тупо можно было назвать пост? Хотя бы просто навеяло

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  2. Аноним

    Я из 1987 года вспоминаю только пустые прилавки .

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