СССР … Просто навеяло… увидел словачку с Вегой-326 в руках…

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А менее тупо можно было назвать пост? Хотя бы просто навеяло
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Я из 1987 года вспоминаю только пустые прилавки .
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