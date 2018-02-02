Неожиданные результаты прогнозируют эксперты на выборах президента в Бердске

До выборов президента России осталось немногим больше полутора месяцев, а Новосибирскую область сотрясают скандальные события. Визит кандидата «против всех» Ксении Собчак и митинг протеста сторонников Алексея Навального померкли перед задержанием и арестом начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко. Это событие прогремело на всю страну, став федеральной новостью.

Как это повлияло на доверие избирателей к власти, еще предстоит оценить экспертам. Но уже сейчас они сходятся во мнении, что Новосибирская область и Бердск — отличаются большим разбросом мнений, уникальностью в мышлении людей, а в последние годы и увеличивающимися протестными настроениями. О том, чего ждать от предстоящих выборов жителям Бердска и Новосибирской области, как работает «черный» политический пиар, почему врио губернатора Андрею Травников будет тяжело справиться с наследием его предшественника Владимира Городецкого, чем обернется визит Владимира Путина для Новосибирской области, в материале «Курьер. Среда. Бердск».

«…и их осталось восемь»

31 января 2018 года Центризбирком завершил прием документов необходимых для регистрации кандидатов на должность президента России. В том числе подписных листов.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала всех, кто представил подписные листы. Это 5 кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 1 самовыдвиженец и 2 кандидата от парламентских партий:

Бабурин Сергей Николаевич – выдвинут политической партией «Российский общенародный союз», представил 104 902 подписи, собранные в 46 субъектах Российской Федерации;

Путин Владимир Владимирович – кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, представил 314 837 подписей от всех без исключения субъектов Российской Федерации;

Собчак Ксения Анатольевна – выдвинута политической партией «Гражданская инициатива», представила 104 929 подписей из 56 регионов России;

Сурайкин Максим Александрович – выдвинут политической партией «Коммунисты России», сдал в ЦИК России 104 918 подписей, собранных в 64 субъектах Российской Федерации;

Титов Борис Юрьевич – выдвинут политической партией «Партия Роста», представил максимально возможные 105 000 подписей из 55 субъектов Российской Федерации;

Явлинский Григорий Алексеевич – выдвинут политической партией «Яблоко», представил 105 000 подписей от 81 региона России.

Грудинин Павел Николаевич — политическая партия КПРФ, подписи не собирал по закону.

Жириновский Владимир Вольфович — политическая партия ЛДПР, подписи не собирал по закону.

Как сообщила Элла Памфилова, на следующей неделе Центризбирком приступит к рассмотрению вопросов о регистрации кандидатов и «к 10 февраля определим фамилии кандидатов, которые будут включены в бюллетень для голосования».

Ушла в минус

Как показала практика, сбор подписей не составил труда ни для одного из ключевых кандидатов, в том числе и в Новосибирской области. Некоторые из претендующих на пост президента смогли перевыполнить план. Например, Ксения Собчак. Свою лепту в подписную кампанию внес и Бердск. По словам руководителя регионального бердского штаба Александра Михайлеца, в Новосибирской области за выдвижение Собчак на 26 января подписались 2680 человек.

— По региону мы перевыполнили план (нужно было собрать 2500 автографов — прим. ред.), — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Он отметил, что больше всех подписей собрал Бердск, поскольку здесь расположен региональный штаб. В остальных населенных пунктах, в том числе в Новосибирске, сборщики ходили «по улицам и торговым центрам».

Однако, по данным ВЦИОМ, рейтинг недоверия к Собчак является одним из самых высоких. Его индекс равен минус 15. Больший антирейтинг только у Владимира Жириновского — минус 20.

По мнению федерального эксперта, политолога, руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова такие показатели связаны с медийным прошлыми Ксении Собчак.

— Насколько мне известно, после приезда Ксении Анатольевны, Новосибирск обсуждает не ее программу, а то, как она выглядела, как была одета. Мы видим интерес к Собчак все-таки как к медийной персоне федерального уровня. Не политика, но шоумена. И все ее заявления тоже воспринимается как элемент шоу. ВЦИОМ фиксирует очень высокий уровень антирейтинга к Собчак. Это говорит о том, что интерес к ней не снижается, но он транслируется не в рейтинг, а в антирейтинг, — считает эксперт.

Бойкот и черные технологии

Еще один протестный, несостоявшийся кандидат — Алексей Навальный также имеет поддержку в регионе. После того, как Верховный суд России не допустил его до участия в президентских выборах, по всей стране прошли протесты. Один из митингов состоялся в Новосибирске. 28 января на улицу вышло порядка 100 человек. Для области, где численность населения близка к 3 млн — это смешная цифра. Однако стоит помнить, что на митинг вышла лишь активная часть людей с протестными настроениями, да и мороз стоял в тот день. По мнению Ильи Гращенкова, и сторонники навального, и другие радикальные силы будут продолжать призывать к бойкоту выборов.

— Провокации уже работают в Новосибирске. Я видел листовку no name, которая распространялась в центре города. Там про Владимира Путина, о том, как он якобы раздал резервные фонды своим друзьям олигархам. Во-вторых, есть Навальный, есть и другие радикальные силы, которые будут призывать к бойкоту выборов, будут проводить мероприятия понижающие их легитимность. Да, будут черные тиражи, возможно, направленные на борьбу между кандидатами. Могут выпустить материал, очерняющий одного кандидата от имени другого, чтобы столкнуть их. Эта технология очень часто в последнее время применяется. И этого можно ожидать, — считает политолог.

По мнению эксперта, политолога Константина Антонова, весь 2017 год в Новосибирской области вообще прошел под «знаком» протестной активности.

— Весь предыдущий год прошел при повышении именно протестной активности. Это был протест против действий региональных властей. И тот негативизм никуда не исчез. Собственно говоря, тот уровень протеста или индекс протестного настроения сохраняется, — отметил он.

Чего не видит Москва из-за гор?

Тем не менее, по данным ВЦИОМ, в Сибири отмечается умеренный процент протестного настроения и большая поддержка действующего президента. Однако, по мнению Ильи Гращенкова, Новосибирская область всё же отличается от других регионов Сибирского федерального округа.

— Попытки что-то навязать неприятны новосибирцам. Это нужно учитывать. Плюс Новосибирская область, в отличие от других регионов СФО, уникальна тем, что здесь не добывают нефть, алмазы, золото. Люди живут, в том числе, и за счет своей интеллектуальной составляющей. Это тоже требует взгляда изнутри, а не из федерального центра. Регион уникален по привычке людей самим определять свою судьбу, — отметил эксперт.

Судьбоносным для региона может стать приезд Владимира Путина, которого ожидают в 12 февраля. И хотя приедет он как действующий президент, его решения могут отразиться на предвыборном рейтинге, считают эксперты. В частности, по вопросам внутренней политики региона и его нужд.

— Президент хочет выделить средства из бюджета для строительства метро, — сообщил Илья Гращенков. — Метро всегда было муниципальной историей, и естественно город должен принимать участие и перераспределять больше средств. Но, как мы видим, в последние годы муниципалитеты, наоборот, лишают самостоятельности, и потому конфликт между городом, всем регионом и федеральным центром — это ключевая тема для Новосибирской области, — рассказал Грищенков.

По его мнению, основная сила противодействия народа нынешней власти заключается не в отношении к внешней политике страны, а в том, что федеральный центр давно не делал акцента на политике внутренней. Именно это сделала акцентом во время своего визита в Бердск Ксения Собчак.

— Можно привести примеры, связанные не с Сибирью. В свое время заморозили строительство моста в Якутии через Лену, а построили мост в Крым. Вот сейчас пора вернуться к строительству моста через Лену. В Новосибирске — это метро, которое многие годы не могли достроить, в городе пробки. Централизация полномочий привела к тому, что такие проблемы не решаются на местах. И люди это видят, — сказал руководитель Центра развития региональной политики.

Между тем, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия в президенту остается на самом высоком уровне. На 21 января 2017 года эта отметка достигала 58,9%.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вслед за Владимиром Путиным в Новосибирскую область должен приехать Павел Грудинин. И он, по мнению Ильи Гращенкова, как раз сделает акцент на расширении полномочий местного самоуправления и придании особого статута городам-миллионникам. Об том уже заявил «красный» мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Есть маленький Бердск и есть Новосибирск — полуторамиллионник. По статусу они находятся все в одинаковом положении, и имеют одинаковые полномочия. Это неправильно. И эта идея горожанами активно будет поддерживаться. Потому что такие инициативы снизу власть в Москве из-за Уральских гор не видит, и, конечно, она с этим столкнется. Возможно, не на выборах президента, потому что они довольно скоро, и население одобряет внешнюю политику президента и будет за нее голосовать. Но это может случиться на губернаторских выборах в сентябре, — заметил политолог.

Неясная планка

13 декабря 2017 года глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за принуждение к голосованию и использование административного ресурса на выборах президента РФ в 2018 году ЦИК России будет по своей линии принимать меры, вплоть до выражения недоверия избиркомам, обращаться к правоохранителям, в администрацию президента.

«Власти, губернаторы явку могут повышать только одним способом: проблемы людей надо решать, не гнать их, не заставлять, не помыкать, не принуждать, не угрожать, что будут проблемы на работе, а решать проблемы — дороги, крыши, отопление, водоснабжение, детские сады, здравоохранение — вот ваша явка»,— цитируют Памфилову федеральные СМИ.

После этого врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не гонится за явкой на президентских выборах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Он объяснил, что в регионе будут реализовывать дополнительные мероприятия. Будет информационная кампания. Но задачи достичь какого-то показателя по явке нет.

— Те цифры, которые якобы называли — явка 70%, не соответствуют действительности. Никто таких целевых показателей перед руководством региона не ставил. Задача именно воспользоваться важным событием для того, чтобы повысить общественно-политическую активность населения, — подчеркнул Травников.

Но в Бердске в некотором смысле перегибают палку, собираясь «очень сильно» информировать жителей города о выборах президента России.

Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», 24 января на совещании коммунальщиков в администрации города чиновники потребовали у управляющих компаний предоставить им персональные данные горожан. При этом речь о письменном согласии жильцов не поднималась. В мэрии посетовали на то, что малограмотные «чистильщики» могут содрать со стен предвыборную агитацию. И попросили руководителей УК проследить за ними и помочь депутатам в «очень сильной» агитации по поводу президентских выборов.

Само совещание началось с призывов к управляющим компаниям помочь объяснить жителям Бердска, как и где необходимо голосовать 18 марта. В ходе обсуждений замглавы администрации Бердска отметил, что необходимо совместными усилиями создать условия для проведения выборов и «активизировать жителей».

Губернаторские дрязги

По мнению экспертов, Новосибирскую область раздирают дрязги изнутри. Константин Антонов отметил, что Новосибирск и Бердск всегда отличались очень большим разбросом мнений, собрать которые воедино можно только авторитарным способом. Однако в области никогда не было «культа почитания» одного человека. То есть ни в исполнительной, ни в законодательной власти не было людей, которые могли бы объединить вокруг себя большинство жителей региона.

— Это особенности регионального политического режима в Новосибирске — он не отличается моноцентричностью. Он полицентричен. Есть моносубъектные регионы, где мэр или губернатор являются непререкаемыми авторитетами, обладают очень сильным капиталом и не имеют конкурентов. В Новосибирской области никогда такого не было. И абсолютно все главы регионов вынуждены были это учитывать, — убежден эксперт.

Не учел этого только предыдущий губернатор Владимир Городецкий. В наследство от которого Травникову, по мнению политолога, досталось большое количество народного недовольства и протестных настроений.

— Городецкий, начал пытаться ломать людей через колено, лоббируя известные проекты. Например, повышение тарифов на 15% и мусорную концессию. Но мы с вами все свидетели того, что произошло. Оказалось, что различные политические группы и общественные движения обладают очень большим и существенным ресурсом влияния, — подчеркнул он.

Константин Антонов также указал на то, что уникальность Новосибирской области на президентских выборах заключается в том, что мэр и губернатор будут поддерживать разных людей.

— Поскольку мэр — это член КПРФ, первый секретарь обкома, а КПРФ выдвинула Павла Грудинина. Андрей Травников — член «Единой России». Его назначил президент, поэтому он будет поддерживать президента. Я подчеркиваю, поддерживать кандидатов они будут не как должностные лица, а как люди со своим мировоззрением, — заключил политолог.

К слову, рейтинг самого Травникова на «бирже губернаторов» стабильно держится в топе, хотя он и не показал большого роста за январь. Но 2 февраля 2018 года его рейтинг резко взлетел вверх. На это повлиял комментарий врио губернатора о проблеме дольщиков, изменение бюджета, усиление акцента на решение проблем в сельском хозяйстве и дорожной отрасли, сообщает «ПолитБрокер».

Если так пойдет и дальше, то, возможно, к марту на волне поддержки врио губернатора, явка действительно превзойдет самые смелые ожидания. Однако, судя по комментариям экспертов, давние политические дрязги, протестные настроения и застарелые проблемы региона могут не поднять явку, и преподнести сюрпризы как для власти, так и для людей.

Напомним, что в последних масштабных выборах бердчане не показали большой активности: на выборах губернатора в 2014 году и при голосовании за депутатов областного Заксобрания явка составила 26% в обоих случаях. Чуть больше избирателей приходят в Бердске на выборы мэра и местных депутатов.