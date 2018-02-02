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Пескова уличили в незаконной агитации за Путина

ЦИК сделал замечание пресс-секретарю президента, который позже извинился за «агитационное высказывание» в пользу кандидата на выборы-2018.

2.02.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Пескова уличили в незаконной агитации за Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков получил разовое предупреждение от ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, напомнив о недопустимости использования служебного положения для агитации за одного из кандидатов в президенты РФ.

«От имени ЦИК я сейчас сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — сказала Памфилова на заседании комиссии в пятницу, передает «Интерфакс».

Она пояснила, что 29 января было допущено «очевидное нарушение, когда ряд СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов, его непосредственного начальника — президента РФ». «Там были очевидные признаки агитации», — отметила Памфилова.

«Как следствие, просим СМИ и должностных лиц, с ними сотрудничающих, учитывать предусмотренные законом для предвыборного периода ограничения в распространении информации, носящей характер предвыборной агитации», — отметила глава ЦИК.

Она предложила впредь «должностным лицам при исполнении ими своих обязанностей воздерживаться от оценок участвующих в избирательной кампании кандидатов». «Прошу очень внимательно к этому отнестись», — подчеркнула Памфилова.

«Я хочу напомнить, что согласно закону «О выборах президента», лица, замещающие государственные должности или находящиеся на госслужбе в период избирательной кампании не в праве использовать преимущества своего должностного положения, в том числе проводить предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей», — сказала Памфилова.

Она напомнила, что предвыборной агитацией признается выражение предпочтения какому-либо кандидату, а также деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после замечания ЦИК извинился за допущенное им агитационное высказывание в пользу Владимира Путина и пообещал в период избирательной кампании быть аккуратнее, чтобы избежать подобного. «Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные, — заявил он журналистам. — Впредь, естественно, на этот период [избирательной кампании] я буду более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний».

Представитель Кремля добавил, что все это не относится к освещению деятельности Путина как действующего президента России, передает ТАСС.

По его словам, он принял замечание ЦИК к сведению. Песков признал, что в электоральный период важнее не его собственное мнение о своих словах, а то, как их оценивает ЦИК, «который является ведущим органом по организации президентских выборов».

Позже в беседе с журналистами Памфилова пояснила, что ограничивается устным предупреждением Пескову, никаких санкций в отношении пресс-секретаря главы государства не будет. «Нет, это разовое [предупреждение], он больше не будет», — сказала она. Памфилова напомнила, что по закону лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные должности либо находящиеся на государственной службе в ходе избирательной кампании, не вправе использовать преимущества своего должностного положения в целях выдвижения или избрания кандидата, в том числе «проводить предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Уже и так понятно кто победитель, живут за бугром уже голосуют.

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  2. Аноним

    Ух ты. Никому Элла замечание не сделала. А вот первому сделала и во всех СМИ протрубили. Народ же быдло тупое ничего не понимает :-D

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