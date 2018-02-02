Иностранцы устремились на отдых в Крым

При санкциях в Крым стало приезжать больше иностранцев, чем до их введения, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым оказался под санкциями после воссоединения с Россией. Западные страны отказались признать итоги крымского референдума и ввели целый ряд экономических и политических ограничительных мер.

«Мы не жалуемся на недостаток иностранных делегаций. Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран. Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили. Да, быстрого и прямого результата нет, но это народная дипломатия, она так и работает. Надеемся, что общественное мнение на Западе будет постепенно меняться. Так и происходит», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, к примеру, летом «санкционный» аэропорт Симферополя принимает по 220 авиарейсов в день. «Это просто фантастика, такого даже при СССР не было. Хотя развивать некоторые отрасли без санкций было бы проще. Это касается того же авиационного сообщения, морских портов. Но мы исходим из реальной ситуации. Никакие санкции развитие Крыма не остановят», — сказал Константинов.

При этом глава парламента подчеркнул, что оценить экономические потери полуострова от ограничений трудно. «Мы сравниваем с украинским периодом. Если отталкиваться от этого, то все у нас хорошо, нет ни одного провального социально-экономического показателя, все они выше, чем при Украине», — подчеркнул Константинов. «Мы же почти четверть века жили при Украине, когда не было санкций. Но инвестиций и развития все равно не было, как и иностранных туристов, кстати», — сказал собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».