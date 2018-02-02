Бросается на людей агрессивная стая собак на «Вымпеле» в Бердске

Избегает короткого пути в школу 8-летний мальчик, которого 19 декабря покусала собака возле мясного павильона на «Вымпеле» в Бердске. Теперь он выходит пораньше из дома и делает большой крюк, чтобы добраться до учебного заведения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мальчишка попал в лапы собачьей стаи прямо с пешеходного перехода. Эта стая давно обитает возле мясного павильона. По словам бердчан, собак подкармливают сотрудники магазина. Собака укусила мальчика, но он продолжил свой путь и пришел в школу. Сразу же обратился к медику. Медработник обработала рану и отправила ученика в больницу.

Это было второе нападение собак, обитающих возле «Вымпела», на детей. За два дня до этого один из псов набросился на 11-летнего школьника. Ему повезло. В это время мимо проходили взрослые и отогнали собаку. А за неделю до этого случая собачья стая набросилась на девочку в районе дома №32 по ул. Рогачева.

— После собачьего укуса не пришлось ставить уколы. Все обошлось. У меня очень храбрый сын. Даже после нападения он не боится собак. Но в школу ходит, делая изрядный круг, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мать 8-летнего школьника Марина Свиридова.

По словам Свиридовой, собаки на «Вымпеле» так и обитают. И продолжают бросаться на людей.

Так как Бердск дотационный город, бюджетные деньги нельзя тратить на отлов бродячих собак. С улиц их могут убирать в небольшом объеме сотрудники приюта для бездомных животных «Надежда» и зоозащитники. Чтобы попытаться избавиться от бродяжек, можно написать заявление в горадминистрацию и общественную палату. Руководитель общества защиты животных Наталья Слесарева говорит, что в этом случае есть надежда, что мэрия даст приюту автомобиль и средства на отлов собак.

Марина Свиридова собиралась последовать этому совету. Но вскоре после случая с сыном, ей пришлось уехать по рабочим делам, потом наступили новогодние каникулы. А потом прошло желание добиваться отлова собак.

— Что толку писать, звонить, жаловаться — ничего не изменится, — уверена Свиридова.