Бросается на людей агрессивная стая собак на «Вымпеле» в Бердске

Зимой во всех районах Бердска бродячие собаки сбиваются в стаи
Избегает короткого пути в школу 8-летний мальчик, которого 19 декабря покусала собака возле мясного павильона на «Вымпеле» в Бердске. Теперь он выходит пораньше из дома и делает большой крюк, чтобы добраться до учебного заведения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мальчишка попал в лапы собачьей стаи прямо с пешеходного перехода. Эта стая давно обитает возле мясного павильона. По словам бердчан, собак подкармливают сотрудники магазина. Собака укусила мальчика, но он продолжил свой путь и пришел в школу. Сразу же обратился к медику. Медработник обработала рану и отправила ученика в больницу.
Это было второе нападение собак, обитающих возле «Вымпела», на детей. За два дня до этого один из псов набросился на 11-летнего школьника. Ему повезло. В это время мимо проходили взрослые и отогнали собаку. А за неделю до этого случая собачья стая набросилась на девочку в районе дома №32 по ул. Рогачева.
— После собачьего укуса не пришлось ставить уколы. Все обошлось. У меня очень храбрый сын. Даже после нападения он не боится собак. Но в школу ходит, делая изрядный круг, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мать 8-летнего школьника Марина Свиридова.
По словам Свиридовой, собаки на «Вымпеле» так и обитают. И продолжают бросаться на людей.
Так как Бердск дотационный город, бюджетные деньги нельзя тратить на отлов бродячих собак. С улиц их могут убирать в небольшом объеме сотрудники приюта для бездомных животных «Надежда» и зоозащитники. Чтобы попытаться избавиться от бродяжек, можно написать заявление в горадминистрацию и общественную палату. Руководитель общества защиты животных Наталья Слесарева говорит, что в этом случае есть надежда, что мэрия даст приюту автомобиль и средства на отлов собак.
Марина Свиридова собиралась последовать этому совету. Но вскоре после случая с сыном, ей пришлось уехать по рабочим делам, потом наступили новогодние каникулы. А потом прошло желание добиваться отлова собак.
— Что толку писать, звонить, жаловаться — ничего не изменится, — уверена Свиридова.
Ну и где любители животных.забирайте их…Или действительно только усыплять!Мне лично детей больше жалко!
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А их что, усыплять собрались..
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В администрации только землю можно вымутить
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Некогда им собак ловить, участки подбирают для своих, наверное? Да и на собаках бабло не поднимешь??!
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Эвоно как оно…..
«Так как Бердск дотационный город, бюджетные деньги нельзя тратить на отлов бродячих собак»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/02/02/337390-brosaetsya-na-lyudej-agressivnaya-staya-sobak-na-vympele-v-berdske
А на пожизненный пансионат для собак стало быть тратить бюджетные средства можно.
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Господи,да вы сами их выбрасываете,потом сидите тут умники пишите советы
Любители животных и так спасают ежедневно кучу собак,только ежедневно другие нелюбители собак их выкидывают и у любителей уже нет никаких сил бороться с безответственными нелюдями
Убивала и отстреливала бы тех,кто выбрасывает бедняг на улицу на выживание
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Аноним, не трынди попусту. Любишь этих собачьих тварей — иди и отлавливай их
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никого они там не кусают. сама там хожу каждый день. а нападают они только на тех кто их дразнит.
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Ну, мож вы просто невкусная??!
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Нет, просто не моется.
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«Любители животных и так спасают ежедневно кучу собак,только ежедневно другие нелюбители собак их выкидывают и у любителей уже нет никаких сил бороться с безответственными нелюдями
Убивала и отстреливала бы тех,кто выбрасывает бедняг на улицу на выживание»
Уж отожгла, так отожгла. Вышвыривают-то те самые «любители», наигравшись. И любителя от нелюбителя не отличить. Сегодня он животновод-любитель, а завтра уже нелюбитель и избавившийся от пса неживотновод. Так что, мэм, начинайте отстреливать любителей. Так оно надёжнее будет.
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Догханры рулят.
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