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Бросается на людей агрессивная стая собак на «Вымпеле» в Бердске

Некоторые дети из-за псов перестали ходить коротким путем в школу и делают большой крюк.

2.02.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.

Бросается на людей агрессивная стая собак на «Вымпеле» в Бердске

Зимой во всех районах Бердска бродячие собаки сбиваются в стаи

Избегает короткого пути в школу 8-летний мальчик, которого 19 декабря покусала собака возле мясного павильона на «Вымпеле» в Бердске. Теперь он выходит пораньше из дома и делает большой крюк, чтобы добраться до учебного заведения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мальчишка попал в лапы собачьей стаи прямо с пешеходного перехода. Эта стая давно обитает возле мясного павильона. По словам бердчан, собак подкармливают сотрудники магазина. Собака укусила мальчика, но он продолжил свой путь и пришел в школу. Сразу же обратился к медику. Медработник обработала рану и отправила ученика в больницу.

Это было второе нападение собак, обитающих возле «Вымпела», на детей. За два дня до этого один из псов набросился на 11-летнего школьника. Ему повезло. В это время мимо проходили взрослые и отогнали собаку. А за неделю до этого случая собачья стая набросилась на девочку в районе дома №32 по ул. Рогачева.

— После собачьего укуса не пришлось ставить уколы. Все обошлось. У меня очень храбрый сын. Даже после нападения он не боится собак. Но в школу ходит, делая изрядный круг, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мать 8-летнего школьника Марина Свиридова.

По словам Свиридовой, собаки на «Вымпеле» так и обитают. И продолжают бросаться на людей.

Так как Бердск дотационный город, бюджетные деньги нельзя тратить на отлов бродячих собак. С улиц их могут убирать в небольшом объеме сотрудники приюта для бездомных животных «Надежда» и зоозащитники. Чтобы попытаться избавиться от бродяжек, можно написать заявление в горадминистрацию и общественную палату. Руководитель общества защиты животных Наталья Слесарева говорит, что в этом случае есть надежда, что мэрия даст приюту автомобиль и средства на отлов собак.

Марина Свиридова собиралась последовать этому совету. Но вскоре после случая с сыном, ей пришлось уехать по рабочим делам, потом наступили новогодние каникулы. А потом прошло желание добиваться отлова собак.

— Что толку писать, звонить, жаловаться — ничего не изменится, — уверена Свиридова.


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(12) Комментариев

  1. 111

    Ну и где любители животных.забирайте их…Или действительно только усыплять!Мне лично детей больше жалко!

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  2. Аноним

    В администрации только землю можно вымутить :-D

    Thumb up 12 Thumb down 2

  3. Аноним

    Эвоно как оно…..
    «Так как Бердск дотационный город, бюджетные деньги нельзя тратить на отлов бродячих собак»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/02/02/337390-brosaetsya-na-lyudej-agressivnaya-staya-sobak-na-vympele-v-berdske

    А на пожизненный пансионат для собак стало быть тратить бюджетные средства можно. :( :( :(

    Thumb up 12 Thumb down 1

  4. Аноним

    Господи,да вы сами их выбрасываете,потом сидите тут умники пишите советы
    Любители животных и так спасают ежедневно кучу собак,только ежедневно другие нелюбители собак их выкидывают и у любителей уже нет никаких сил бороться с безответственными нелюдями
    Убивала и отстреливала бы тех,кто выбрасывает бедняг на улицу на выживание

    Thumb up 4 Thumb down 16

  5. из Микрорайона

    никого они там не кусают. сама там хожу каждый день. а нападают они только на тех кто их дразнит.

    Thumb up 1 Thumb down 8

  6. Аноним

    «Любители животных и так спасают ежедневно кучу собак,только ежедневно другие нелюбители собак их выкидывают и у любителей уже нет никаких сил бороться с безответственными нелюдями
    Убивала и отстреливала бы тех,кто выбрасывает бедняг на улицу на выживание»
    Уж отожгла, так отожгла. Вышвыривают-то те самые «любители», наигравшись. И любителя от нелюбителя не отличить. Сегодня он животновод-любитель, а завтра уже нелюбитель и избавившийся от пса неживотновод. Так что, мэм, начинайте отстреливать любителей. Так оно надёжнее будет. *ROSE* @=

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  7. Гость

    Догханры рулят. :P

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