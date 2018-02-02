Отключили холодную воду жителям Бердска коммунальщики СО РАН

С начала недели несколько жителей бердской Речкуновки остались без холодной воды, которую предоставлял им поставщик ресурсов — Управлением энергетики и водоснабжения СО РАН. Причиной отключения стало отсутствие договора между жителями и поставщиком, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска сегодня, 2 фкевраля.

Жительница Речкуновки Татьяна рассказала, что благодаря вмешательству администрации Бердска, удалось оперативно решить данную проблему. Было заключено дополнительное соглашение между жителями поселка и поставщиком ресурсов.

— 4 дня без воды сидели, 21-й век на дворе, а нам предлагали набирать воду в колонке. Спасибо за оперативное решение проблемы, — рассказала жительница Речкуновки.