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Отключили холодную воду жителям Бердска коммунальщики СО РАН

Причиной обезвоживания стало отсутствие договоров между бердчанами и поставщиком. После вмешательства мэрии вода снова пошла.

2.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отключили холодную воду жителям Бердска коммунальщики СО РАН

Почти неделю речкуновцы сидели без воды

С начала недели несколько жителей бердской Речкуновки остались без холодной воды, которую предоставлял им поставщик ресурсов — Управлением энергетики и водоснабжения СО РАН. Причиной отключения стало отсутствие договора между жителями и поставщиком, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска сегодня, 2 фкевраля.

Жительница Речкуновки Татьяна рассказала, что благодаря вмешательству администрации Бердска, удалось оперативно решить данную проблему. Было заключено дополнительное соглашение между жителями поселка и поставщиком ресурсов.

— 4 дня без воды сидели, 21-й век на дворе, а нам предлагали набирать воду в колонке. Спасибо за оперативное решение проблемы, — рассказала жительница Речкуновки.


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