Кредитование клиентов Банка Акцепт по ставке 6,5% годовых

Клиенты банка получили возможность льготного финансирования по Федеральной Программе для предприятий малого и среднего бизнеса по ставке 6,5% годовых! Кредиты выдаются на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Аккредитацию Корпорации МСП прошли всего 15 банков, в число которых вошел Банк Акцепт.

Для клиентов основными преимуществами сотрудничества с Банком Акцепт являются скорость принятия решений, индивидуальный подход к каждому клиенту и структурированию каждой сделки, наличие своей залоговой службы, что позволяет работать без привлечения оценочной компании, отсутствие требований по обязательному страхованию залога и возможность установления индивидуального графика гашения кредита с учетом особенностей деятельности предприятия.

Похожие записи