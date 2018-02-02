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Кредитование клиентов Банка Акцепт по ставке 6,5% годовых

Банк Акцепт аккредитован Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

2.02.2018 Один комментарий

Клиенты банка получили возможность льготного финансирования по Федеральной Программе для предприятий малого и среднего бизнеса по ставке 6,5% годовых! Кредиты выдаются на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Аккредитацию Корпорации МСП прошли всего 15 банков, в число которых вошел Банк Акцепт.
Для клиентов основными преимуществами сотрудничества с Банком Акцепт являются скорость принятия решений, индивидуальный подход к каждому клиенту и структурированию каждой сделки, наличие своей залоговой службы, что позволяет работать без привлечения оценочной компании, отсутствие требований по обязательному страхованию залога и возможность установления индивидуального графика гашения кредита с учетом особенностей деятельности предприятия.


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(1) Комментарий

  1. vakker

    подозрительно маленький процент для кредита, заставляет задуматься

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