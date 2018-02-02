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Взять квартиру в ипотеку в Тольятти

Тольятти – второй по величине в Самарской области и один из крупнейших городов России, имеет аэропорт международного значения и собственный речной порт.

2.02.2018 Нет комментариев

Взять квартиру в ипотеку в Тольятти

Естественно такой город продолжает постоянно расти, а вместе с ним развивается строительство и инфраструктура. Благодаря строительным компаниям город приобретает все новые и новые районы с современными домами и комфортабельными квартирами. Купить квартиру в Тольятти может любой совершеннолетний гражданин России, пожелавший стать собственником нового качественного жилья на берегах великой Волги.

Строительная компания Унистрой готова предоставить для продажи свои квартиры в новостройке в районе Южного Бульвара любым удобным для покупателя способом: единовременной оплатой, в рассрочку, по ипотеке или даже Trade-In (по обмену прежнего жилья на новое).


Взять квартиру в ипотеку в ТольяттиПочему ипотека

Самым популярным видом приобретения жилья на сегодня является ипотека, так как, чего таить, покупка недвижимости пока является сложным вопросом для населения в финансовой плоскости. А ипотека позволяет получить желаемые квадратные метры сразу, а оплатить позже и частями.

Возможность приобретения жилья в кредит обеспечивается ст.5 ФЗ «Ипотека» и дает возможность, как дольщику, так и покупателю уже готового жилья, в качестве залога использовать приобретаемую недвижимость.


Документы для банковских организаций

Для оформления ипотеки на жилье в новостройке банковские организации, как правило, выставляют следующие требования:

  • приобретаемое жилье должно стать предметом залога, располагаться в определенной застройке указанной компании, которая аккредитована в этом банковской структуре или сотрудничает с ней;
  • строительство должно находится на стадии завершения или квартира должна быть уже сдана;
  • банк может потребовать дополнительный залог, если строительство на момент оформления не завершено;
  • в пакет документов включается договор о купле-продаже либо об участии в долевом строительстве;
  • пакет документов для оформления кредита на недвижимость (паспорт, ИИН, трудовая, справка о доходах, военный билет, справка о регистрации).

В компании Унистрой, опытного застройщика в городе Тольятти, Вы можете купить 2 комнатную квартиру в новостройке Южный Бульвар, оформив ипотеку в любом ведущем банке России. На нашем сайте выложена подробная информация о нашей деятельности, видах и способах оплаты предлагаемого жилья. Поспешите оформить договор купли-продажи в нашей компании, оформив ипотеку или взяв квартиру в рассрочку на очень выгодных условиях.

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