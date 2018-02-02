Новая квартира в ЖК «Весна»в Казани по сертификату «Материнский капитал» 



При создании ЖК мы позаботились о вашей безопасности и уделили должное внимание каждой детали. Если вы хотите купить новую квартиру в одном из домов комплекса «Весна», то рекомендуем вам уже сегодня обратиться в ближайший офис продаж и узнать подробную информацию о том, как использовать материнский капитал для приобретения первичной недвижимости и каким кредитным предложением лучше всего воспользоваться в этих целях.



ЖК «Весна» — комфорт и безопасность доступные каждому!

ЖК «Весна» — это не просто несколько многоэтажных построек, а настоящий отдельный мир, полноценно защищенный от шума и суеты большого города. Дворы без машин, большое количество свободного пространства, полностью благоустроенная территория и неповторимая атмосфера уюта – все это и даже больше, вы найдете уже при первых шагах по нашему современному комплексу.

Если вы хотите начать новую жизнь в одной из просторных светлых квартир ЖК «Весна», то у нас для вас отличные новости. В настоящее время компания «Унистрой» совместно с ведущими банками страны проводит ряд акций, в период действия которых, вы можете стать обладателем первичной недвижимости без чрезмерных финансовых нагрузок.

Для обладателей сертификатов «Материнский капитал» мы рады предложить покупку квартиры на выгодных условиях. В соответствии с существующими акциями вы можете использовать средства для уплаты первоначального взноса или частично-досрочного погашения задолженности.

Чтобы оформить ипотеку с самыми выгодными условиями, вам не понадобиться обширный пакет документов, поручители и прочая бумажная волокита. В этом случае достаточно стандартного набора документации, а также копии сертификата «Материнского капитала» и справки из ПФР об остатке денежных средств на нем.

Рассмотрение заявления выполняется предельно быстро, после чего заключается договор долевого участия. Для получения положительного ответа необходимо чтобы средства по сертификату полностью покрывали первоначальный взнос. В основном сумма средств необходимых на взнос составляет от 10 до 15 процентов от полной стоимости недвижимости (в зависимости от выбранного банка).



Для того чтобы узнать более подробно о том, как использовать материнский капитал для покупки новой квартиры уже сегодня обратитесь в ближайший офис продаж компании «Унистрой».

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